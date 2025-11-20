Alerta por calor: cómo sigue el clima en Córdoba hoy jueves 20 de noviembre

El pronóstico anticipa una probabilidad de lluvias del 90%, con chaparrones que podrían repetirse durante todo el día

El clima en Córdoba presenta una jornada marcada por variaciones térmicas y condiciones inestables que generan expectativa sobre el desarrollo del día. El pronóstico del tiempo anticipa una combinación de calor, humedad y probabilidad de precipitaciones que mantiene la atención sobre el estado del cielo y los posibles cambios atmosféricos.

Temperaturas y condiciones generales del clima en Córdoba

El clima en Córdoba para este jueves 20 de noviembre estará atravesado por un marcado ascenso térmico. La temperatura mínima prevista se ubica en 22 grados, mientras que la máxima alcanzará los 39 grados, lo que configurará una jornada calurosa desde temprano. Estas condiciones estarán acompañadas por un ambiente húmedo debido a la presencia de nubosidad variable.

El viento soplará desde el sector sur a una velocidad cercana a los 11 kilómetros por hora. Aunque se trata de un flujo moderado, no será suficiente para aportar alivio térmico, ya que el incremento de la temperatura se mantendrá durante gran parte del día. La sensación térmica, por lo tanto, podría ubicarse por encima de los valores registrados.

Probabilidad de lluvias y momentos de mayor inestabilidad

El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvias del 90%, situando la inestabilidad como uno de los rasgos más relevantes del día. Las precipitaciones podrían presentarse durante la mañana, con chaparrones aislados que alternarán con momentos de cielo parcialmente nublado.

Hacia la tarde y la noche se espera una intensificación de esta tendencia. Las lluvias volverán a aparecer y podrían mantenerse durante varias horas, acompañadas por un incremento en la humedad. Este comportamiento es típico de jornadas de calor extremo combinadas con inestabilidad atmosférica, donde el ascenso de la temperatura favorece la formación de nubes de desarrollo vertical.

Evolución del clima a lo largo del día

El desarrollo del clima durante el jueves mostrará una transición constante entre calor, nubosidad y precipitaciones intermitentes. Por la mañana, el ambiente comenzará templado pero rápidamente se tornará caluroso debido al ascenso térmico. Las primeras lluvias previstas no modificarán de manera significativa esta tendencia, aunque podrán generar momentos breves de alivio.

Durante la tarde, la temperatura continuará elevada pese a la presencia de lluvias. El calor acumulado en superficie y la humedad disponible contribuirán a mantener una sensación térmica intensa. La noche tampoco presentará un descenso marcado, ya que el ingreso de aire más cálido mantendrá la temperatura en valores superiores a lo habitual para esta época del año.

Córdoba transitará una jornada de calor extremo, con una máxima prevista de 39 grados y ambiente húmedo

Cómo será el jueves 20 de noviembre según el pronóstico del tiempo

El panorama general para este jueves 20 de noviembre estará definido por el calor intenso y la alta probabilidad de precipitaciones. La combinación de una máxima cercana a los 39 grados, humedad sostenida y lluvias durante buena parte del día configurará una jornada inestable y pesada.

El viento del sur actuará como moderador en algunos momentos, aunque no alcanzará para generar una sensación más fresca. La presencia de lluvias tanto en la mañana como en la tarde y noche marcará el ritmo de un día variable, donde el cielo presentará cambios frecuentes entre nublado y cubierto.

Un día marcado por calor, humedad e inestabilidad

El clima en Córdoba para el jueves 20 de noviembre estará dominado por el calor extremo y la inestabilidad. Las precipitaciones, previstas con alta probabilidad, acompañarán gran parte de la jornada y reforzarán la sensación pesada del ambiente. La combinación de estos factores hará de este día un ejemplo típico de condiciones veraniegas tempranas en la región.