Alerta meteorológica por calor, lluvias y vientos: cómo será el cambio de clima en el AMBA

Según el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Metereológico Nacional (SMN) este fin de semana será caluroso, aunque se registrarán lluvias y vientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde la entidad pronosticaron jornadas cálidas con aumento de la nubosidad y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Si bien se registrarán lluvias, no será hasta la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Cómo estará la jornada de hoy según el SMN

Para hoy, el SMN indicó que el cielo estará despejado, con una temperatura de 21°C durante la mañana. Hacia la tarde aumentará a los 27°C y en la noche se registrará nubosidad parcial con una temperatura de alrededor de los 22°C. Lo que si se podrá sentir durante la jornada serán los vientos del noroeste, con ráfagas que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora.

El día más caluroso del fin de semana será el viernes feriado, con una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 29°C. El cielo estará nublado durante casi toda la jornada, pero a la noche se registrará una nubosidad aún mayor.

“Se espera un notorio aumento de nubosidad en la región de Buenos Aires y un viento moderado que irá rotando del noroeste al nor-noreste. Si bien esto a priori podría condicionar el ascenso de temperaturas, se prevé una advección de calor más efectiva para este día desde el norte argentino, y en el balance, todo indica que podría haber un leve ascenso térmico también este día, con temperaturas mínimas del orden de 16 °C y máximas que pueden tocar los 28 °C en la Capital Federal”, destacaron en el sitio especializado Meteored.

El tiempo en el AMBA

Según el SMN, la mañana del sábado tendrá una temperatura de 17°C con nubosidad parcial. Para la tarde, el cielo estará nublado en su mayoría, pero la temperatura aumentará hacia los 27°C. Para el domingo se estima una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 19°C y se esperan tormentas aisladas durante la mañana y chaparrones por la tarde, con ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/hr.

Las lluvias en el AMBA se registrarán entre las 19 y las 22 horas del día sábado, según la rigurosidad del sitio especializado en meteorología Meteored. "Estas podrían mostrar variada intensidad en la noche y la parte inicial de la madrugada del domingo, sin descartar por el momento alguna puntualmente de características fuertes", agregaron desde el portal.

"Pasado este periodo nocturno de probable mayor riesgo en las tormentas, gran parte del domingo 12 continuará gris y con lluvias en Buenos Aires, de intensidad leve a moderada con algunos chaparrones más intensos. El viento cambiará al sur y se intensificará, propiciando una jornada ventosa con ráfagas que pueden superar los 40 km/h. Y por supuesto, bajarán finalmente las temperaturas, de forma marcada, con máximas de apenas 20 o 21 °C bajo este tipo de condiciones esperadas", sintetizaron en Meteored.

Alertas por vientos y lluvias en todo el país

En la provincia de Buenos Aires continuarán las precipitaciones, con mayor intensidad en el norte y gran parte de la costa atlántica: desde Zárate hasta Miramar. Durante la tarde las lluvias continuarán en casi todas las ciudades, aunque en el oeste y en el suroeste solo estará mayoritariamente nublado.

Según el SMN hoy rige en el sur argentino una alerta amarilla por lluvias, al oeste de la provincia de Chubut. Al mismo tiempo, en las Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, sur de Neuquén y suroeste de la provincia de Buenos Aires se mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos.

Para el viernes feriado la alerta amarilla por vientos se mantendrá en Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. La incidencia en Santa Cruz se reducirá a su zona costera sur y se sumará una alerta amarilla por viento Zonda en las provincias de Neuquén y Mendoza.