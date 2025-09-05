Alerta clima: qué día se espera una mínima de 3° en Buenos Aires, según el SMN

Sigue el frío en Buenos Aires.

Llegamos a la última etapa del invierno en Argentina y todavía el frío no se marchó. Tras una semana de temperaturas bajas, se espera que una de las próximas jornadas cuente con una mínima que será de 3º en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SNM). Por este motivo hay que estar atentos y salir bien abrigado para no contraer ningún resfrío o gripe.

Esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional activó la alerta amarilla por frío extremo que afectará a localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Luis. ingreso de un frente de aire frío proveniente de la Patagonia que desplomó las temperaturas mínimas. Esto afectó a toda la región durante varios días, lo que generó este gran frío polar que se vivió.

Qué día se espera una mínima de 3° en Buenos Aires

El sábado 6 de septiembre tendrá una mínima de 3º.

Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires el fin de semana

Cuándo suben las temperaturas.

Viernes 5 : cielo despejado con una mínima de 4° y una máxima de 14°.

: cielo despejado con una mínima de 4° y una máxima de 14°. Sábado 6: mínima de 3° y máxima de 15°, con cielo depejado durante todo el día.

Qué sucederá con el clima el domingo 7 de septiembre, día de las elecciones legislativas

Domingo 7 : cielo algo nublado con una mínima de 7° y una máxima de 15° por la tarde con cielo parcialmente nublado.

: cielo algo nublado con una mínima de 7° y una máxima de 15° por la tarde con cielo parcialmente nublado. El cielo estará algo nublado en las primeras horas y las nubes se asomarían hacia la tarde, pero habrá una condiciones ideales para realizar el sufragio.

Un dato positivo es que se esperan lluvias para el fin de semana, lo que permitirá un desarrollo normal del proceso electoral en los centros de votación.

Cuándo sube la temperatura en Buenos Aires

Las previsiones señalan que el martes 9 y miércoles 10 de septiembre serán los días más calurosos de la semana, con máximas de 22 grados ambas jornadas. Esto hará que haya que contar con menos abrigos, a diferencia de los últimos días, donde el frío fue protagonista. Además, se espera que el martes 9 tenga un cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, con una variación en el termómetro de entre 9 y 22 grados. El pico se dará durante la tarde, donde se podrá salir a la calle en remera si el pronóstico cumple con su previsión.