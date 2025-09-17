A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

Este miércoles 17 de septiembre vuelven las lluvias a Santa Fe y Rosario.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles 17 de septiembre variable en el Litoral: mientras la mañana y la tarde estarán mayormente estables, las lluvias podrían sorprender hacia la noche tanto en la capital provincial de Santa Fe como en Rosario.

Después de varios días de calor primaveral anticipado, las tormentas regresan con intensidad moderada y marcan el pulso del clima de esta semana. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el SMN, el tiempo inestable será protagonista entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, con chances de tormentas aisladas y chaparrones que podrían complicar la circulación en rutas y accesos.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

La capital provincial tendrá un día más cálido que Rosario: máxima de 28° y mínima de 15°, con sol a pleno en la tarde. Pero el cambio llegará al caer el sol: entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, la probabilidad de tormentas asciende hasta un 40%, con chaparrones localizados que podrían intensificarse con el avance de un frente frío. La circulación de viento norte en horas de la tarde anticipa un ambiente pesado y húmedo, típico antes de una descarga eléctrica.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

En Rosario, la jornada arranca con cielo algo nublado y temperaturas agradables. El termómetro se moverá entre los 14° de mínima y 26° de máxima. Sin embargo, el alivio térmico llegará recién hacia la noche, cuando el pronóstico anticipa probabilidad de lluvias y tormentas entre un 10 y 40%.

Los vientos del este, de hasta 22 km/h, mantendrán la humedad alta y favorecerán el desarrollo de inestabilidad. La recomendación es tomar recaudos si se circula en horario nocturno, especialmente en zonas de avenidas y barrios con riesgo de anegamientos.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima del jueves?

El jueves 18 de septiembre se perfila como un día inestable en toda la región. Tanto en Rosario como en Santa Fe, el SMN proyecta tormentas fuertes durante la madrugada y mañana (con probabilidades que trepan al 70%) y mejoras temporarias hacia la tarde. Las máximas se mantendrán elevadas: 27° en Rosario y 26° en Santa Fe.

Las recomendaciones del SMN para el clima del miércoles