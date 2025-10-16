A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para hoy, jueves 16 de octubre de 2025

El jueves 16 de octubre arranca con cielo mayormente nublado en el centro y sur santafesino.

El jueves 16 de octubre arranca con cielo mayormente nublado en el centro y sur santafesino, temperaturas elevadas y un leve viento del norte. Pero la inestabilidad que se aproxima desde el sur promete cambiar el panorama antes del viernes.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias llegarán primero a la capital provincial de Santa Fe y luego al sur, a la ciudad de Rosario, con un marcado descenso térmico hacia el sábado.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

La capital provincial enfrentará un jueves más sofocante: máxima de 33° y mínima de 18°, con cielo cubierto y humedad en aumento. Si bien el día comenzará estable, hacia la noche del jueves o madrugada del viernes se esperan lluvias aisladas y posibles tormentas eléctricas, con probabilidades que alcanzan el 40%, según las previsiones del SMN.

El viernes marcará el quiebre térmico: la máxima bajará a 26° y la mínima a 18°, mientras el viento rotará al sur con ráfagas de hasta 50 km/h.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

En Rosario, el jueves tendrá una máxima de 31° y mínima de 17°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. El SMN anticipa baja probabilidad de precipitaciones (0-10%), por lo que no se esperan lluvias hasta la madrugada del viernes.

Los vientos soplarán del norte, con ráfagas entre 51 y 59 km/h, lo que podría intensificar la sensación térmica en horas de la tarde. El alivio recién llegaría el viernes, cuando la temperatura caiga a 24° de máxima y 17° de mínima.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones para el clima del jueves, según el SMN

Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consultar el pronóstico actualizado durante la mañana, por posibles alertas locales.

Usar vestimenta de entretiempo: algo liviano (remera, camisa) pero con una capa extra para la mañana/frío.

Llevar paraguas liviano o piloto compacto.

Asegurar toldos, carpas, carteles y estructuras livianas.

Alejar el auto de árboles en mal estado o ramas débiles.

Cuidar eventos al aire libre: lugares techados o con estructuras sólidas son preferibles.

Evitar zonas con mala circulación de viento o con riesgo de caída de ramas.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima durante el fin de semana?

El sábado 18 llega el respiro: en Rosario, la temperatura caerá a 25° de máxima y 11° de mínima, con cielo despejado; mientras que Santa Fe tendrá 26° y 12°, respectivamente, y sol pleno. Será el cierre de una semana marcada por el calor y la humedad, pero también el inicio de un fin de semana ideal para actividades al aire libre.