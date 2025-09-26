A qué hora llueve el sábado 27 de septiembre 2025 en Buenos Aires: cuándo vuelve el buen tiempo.

Este sábado 27 de septiembre de 2025, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires amanecerán con lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió su pronóstico del tiempo para el primer día del último fin de semana del mes. El mismo comenzará con lluvias débiles que con el correr del día se transformarán en tormentas, con alerta por ciclogénesis.

A qué hora llueve el sábado 27 de septiembre 2025 en Buenos Aires

Las lluvias llegarán a CABA y a provincia de Buenos Aires este sábado 27 de septiembre 2025 alrededor de las 2 AM. Las probabilidades de tormenta para la madrugada es del 40%, mientras que la temperatura se mantendrá en unos 16°. Con el correr de las horas, las precipitaciones irán en aumento, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h en las primeras horas de la mañana.

Hay alerta por ciclogénesis en 11 provincias de Argentina.

Hacia la tarde, el SMN emitió una alerta por ciclogénesis, un fenómeno climático en el que las ráfagas podrían alcanzar los 69 km/h, con vientos del suroeste. Para este momento las lluvias se debilitarán, pero se recomienda a la población de las 11 provincias argentinas en la que el evento natural tendrá lugar, que permanezcan en sus hogares.

Cuándo vuelve el buen tiempo

En la noche del sábado 27 de septiembre 2025 las condiciones climáticas mejorarán. Las probabilidades de precipitaciones descienden a un 10%, para abrir paso al domingo 28, en el que la máxima llegará a los 22°C, mientras que la mínima oscilará entre los 11 y 12°C durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Las ráfagas que protagonizaron el día anterior desaparecen, mientras que el viento soplará mayoritariamente desde el suroeste.

Para el resto de la semana en Buenos Aires, se esperan días agradables, con temperaturas moderadas y cielo parcialmente nublado. El día con mayor descenso de temperatura, según el pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional, será el lunes, con una mínima de 12°C y una máxima de 22°C, con la amplitud térmica que caracteriza a la primavera en Buenos Aires. Por su parte, la jornada con temperaturas más elevadas será, por el momento, el día martes 30 de septiembre de 2025, en el que las calles de Buenos Aires sentirán una máxima de 23°C hacia el mediodía/tarde, y una mínima de 14°C. En lo que respecta al día jueves, el tiempo se mantendrá en condiciones similares al día anterior.

En términos generales, será una semana con un pronóstico del tiempo moderado. Recordá que, para el día sábado 27 de septiembre 2025 el SMN emitió una alerta por ciclogénesis, por lo que si tenés planificado alguna actividad al aire libre por la tarde, lo mejor es buscar una alternativa y mantenerse resguardado frente a las fuertes ráfagas.