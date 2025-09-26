El sitio especializado Meteored anticipó el pronóstico del tiempo para este fin de semana en el AMBA. Anunciaron que se espera una rápida ciclogénesis: de un sábado con tormentas intensas a un domingo soleado, con cielo despejado.

Según la misma fuente, durante la jornada del viernes se espera una fuerte intensificación del viento noreste, con ráfagas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora.

Durante la semana el viento sur en Buenos Aires terminó de acentuar el ingreso de aire frío. Se presentaron temperaturas de 8° en la Ciudad y 5° en el conurbano bonaerense.

A partir del miércoles el viento rotó al cuadrante este y esta fue la causa de las temperaturas frescas en el AMBA, distintivas para la época del año que transitamos.

El pronóstico para el fin de semana en Buenos Aires

Entre el anochecer del viernes y la madrugada del sábado "avanzará un frente frío por el centro del país con tormentas que podrán ser de intensidad significativa en distintos puntos como San Luis, La Pampa, Córdoba y parte de la provincia bonaerense", expresaron en Meteored.

"El horario de inicio de la actividad en el AMBA sería con mayor probabilidad ya entrada la madrugada del sábado, si bien en la noche del viernes no se descarta que pueda observarse a lo lejos la actividad eléctrica asociada al frente de tormentas que irá ingresando", agregaron.

En la Ciudad y el Gran Buenos Aires se esperan lluvias y tormentas el día sábado. Podrían extenderse durante el día, pero a la noche se espera un cambio significativo de vientos al sudoeste "tras la formación y alejamiento del sistema de baja presión", explicaron en Meteored.

Qué es la ciclogénesis

En meteorología se denomina así a la formación o intensificación de un sistema de baja presión. En el hemisferio norte, el viento dentro de ese sistema gira en el sentido inverso a las agujas del reloj, mientras que en el sur lo hace al compás. Especialistas identifican ese fenómenos como “bomba meteorológica”.

Aunque no siempre se trate de un episodio explosivo, esto ocurre cuando la presión central de un sistema desciende 24 milibares en 24 horas.

La rápida ciclogénesis prevista para el fin de semana

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se irá de un sábado con lluvias fuertes y tormentas a un domingo con mucho sol, cielo despejado y temperatura agradable.

El domingo será el día indicado para realizar actividades al aire libre y disfrutar en familia de espacios verdes y de recreación. Si bien podría sentirse algo de viento durante la jornada, se espera que las temperaturas vuelvan a ser amenas para la tarde, con máximas entre 21 y 23 °C.