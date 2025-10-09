Triple femicidio narco en Florencio Varela: Zangi, la aplicación que habrían usado los asesinos

Esta semana, la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela aportó información clave y esclarecedora. Entre los movimientos que se mostraron por parte de los detenidos, Magalí Celeste González Guerrero declaró ante el fiscal Carlos Adrián Arribas como arrepentida.

La joven de 18 años fue arrestada luego de que la policía la encontrara limpiando la escena del crimen, es decir, la vivienda en la que asesinaron salvajemente a Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y a Morena Verdi (20).

En su indagatoria, González Guerrero sostuvo que los femicidios de las tres chicas habrían sido transmitidos en vivo a través de una aplicación llamada Zangi. Dijo que fue Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J", quien le pidió que se bajara esa app.

Triple crimen en Florencio Varela: cómo es Zangi, la aplicación que habrían usado los asesinos de Brenda, Lara y Morena

Zangi es una aplicación de mensajería instantánea, al estilo Telegram, que permite enviar mensajes y mantener conversación por llamada y videollamada. Entre las particularidades que se detallan en la página web de la plataforma es que "encripta todo el esquema de conencriptación de grado militar de múltiples niveles", algo que indican, "permite brindar a sus usuarios total "confidencialidad".

María Celeste González Guerrero declaró que Miguel Ángel Villanueva Silva, con quien se encontraba limpiando la casa de Florencia Varela, le habría dicho que "gente de la banda estaban haciendo una videollamada con alguien llamado 'papa'. En esa llamada, "les habrían mostrado a otras personas cómo mataban a las jóvenes.

"Él me contó por WhatsApp que vio en vivo cuando mataban a una de las chicas", señaló ante el fiscal Arribas, según reveló Infobae. Acerca de la noche del crimen agregó que vio a Matías Ozorio cavar un pozo en la casa que ella le alquilaba a él: "Vi la tierra y a Matías en cuero con una pala en la mano y a Paco y a Nero frente a él".

González Guerrero también contó que se encontraba presente en el momento en que llegaron Brenda, Lara y Morena a la casa de Florencio Varela. Recordó que cuando bajaron de la camioneta Chevrolet Tracker "se las veía sonrientes aunque engañadas". De ese vehículo, además, habrían bajado el mismísimo "Pequeño J", Victor Sotacuro y otro hombre más.

Con la declaración de la joven ante el fiscal, resta esperar el peritaje de todos los celulares de los imputados y nuevas pruebas que den cuenta los allanamientos ya realizados.