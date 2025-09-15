El femicida Fernando Farré se encuentra preso en la Unidad Penal de Campana desde hace ocho años. Está condenado a 25 años de prisión por asesinar de 66 puñaladas y degollar a su esposa Claudia Schaefer, madre de sus tres hijos. Hoy, se encuentra alojado, en el pabellón 6 de dicha cárcel, en la que además coexiste con otros "reclusos famosos" como Claudio Contardi y el "padre Grassi".

Farré, que pasó tres años de su condena en la Unidad Penal de San Martín, aseguró que en la cárcel "se sobrevive cada día" y que como todos los otros presos "se la pasa acordándose de su vida anterior".

"A Contardi lo recibió Grassi", dice el femicida Fernando Farré desde la cárcel de Campana

Una de las situaciones que presenció recientemente es la llegada de Contardi, expareja de Julieta Prandi y condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de ella. En diálogo con Infobae, el exempresario contó que Contardi está en una celda frente a él y que, además, cuando llegó al penal se reunió con Grassi y rezaron. "Lo pusieron en la celda de enfrente a la mía. Se lo ve tranquilo, lo recibió el padre Grassi. Rezaron”, expresó en su mensaje.

Farré detalló, en esa línea, que sueña con la libertad "todos los días" y con ver a sus hijos, quienes se cambiaron el apellido y jamás lo volvieron a contactar. "Pienso si podré llevarle una flor a Claudia, y pedirle perdón a ella y pedirle perdón a mis hijos. Yo sé que ella sabe lo que realmente pasó, y que nos vamos a abrazar en el cielo", sostuvo.

Farré y una supuesta extorsión por parte de Ignacio Pardo Paso, exmiembro de Los Fabulosos Cadillacs

El femicida dijo que quiere contar "su verdad" y, por eso, escribió un libro de 200 páginas en donde aparentemente cuenta su versión del homicidio. En el reportaje, Farré recordó que en esas hojas narró parte de su vida y lo que sucedió el día que asesinó a Claudia el 21 de agosto de 2015 en la casa que tenían en el country Martindale de Pilar.

También se refirió a otros episodios que vivió en la cárcel como intentar suicidarse y una supuesta extorsión que sufrió por parte de Ignacio Pardo Paso, exmiembro de Los Fabulosos Cadillacs, condenado por tráfico de estupefacientes. Farré admitió que, a pesar de que ninguna editorial quiso el libro, mantendrá una copia "para darle algún día a sus hijos".

En cuanto a su vida diaria en la cárcel, el homicida indicó que si bien "no tiene amigos", suele juntarse a tomar mate con un abogado hincha de San Lorenzo como él a ver programas de deportes. Por último, dijo que conoció a una mujer en un grupo de Facebook de fanáticos de Pedro Aznar mientras se encontraba en el penal de San Martín. Con ella, forjó una relación de tres años que finalizó luego de perder un embarazo.