Cómo fueron los primeros días de Contardi en la cárcel tras la condena por abuso sexual a Prandi

El 13 de agosto pasado, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de cárcel por abusar sexualmente a su ex pareja, Julieta Prandi. Quien fuera empresario y padre de los dos hijos de la modelo ya se encuentra alojado en la alcaldía de Melchor Romero, ubicada en la ciudad de La Plata. Sin embargo, ese no será el lugar en el que el condenado cumpla su pena.

En los próximos meses, Contardi sería trasladado a la Cárcel de Campana, donde se encuentra, por ejemplo, Julio César Grassi, condenado por abuso sexual de menores.

https://www.eldestapeweb.com/atr/julieta-prandi/como-claudio-contardi-le-robo-el-departamento-a-julieta-prandi-pense-que-estaba-todo-bien--202581313910

En tanto, sus días en Melchor Romero lo han alejado por completo de los lujos que solía darse con algunos de los inmuebles y posesiones que le pertenecían a Prandi. De hecho, la propia modelo contó que para poder escapar del "infierno" que vivía con él, debió abandonar su propia casa y se mudó con sus hijos a un pequeño departamento en la Ciudad de Buenos Aires.

Contardi preso en Melchor Romero: cómo son sus días como recluso

Según informó el personal policial, Contardi se encuentra "perdido", apenas habla y come. De hecho, ni bien fue trasladado de los Tribunales, donde se llevó a cabo el juicio, a la DDI de Campana para ser incorporado en el Registro de Violadores, decía, entre lágrimas, que "todo era mentira".

Su primera noche la pasó en la Comisaría Quinta de Escobar y luego finalmente en Melchor Romero, donde se encuentra desde hace poco más de dos semanas. Allí comparte espacio con los "rugbiers", asesinos de Fernando Báez Sosa.

En cuanto a situación procesal, Contardi echó a su ahora ex abogado Claudio Nitzcamer y lo reemplazó por Fernando Sicilia, que pidió a la Justicia un hábeas corpus para desestimar la condena o para lograr una prisión domiciliaria. La defensa quiere alegar que Contardi debe cuidar a su beba recién nacida, ya que su madre sufre una depresión severa.

De hecho, luego del juicio, Sicilia había dicho: "Hay que ponerse a estudiar la causa y ponerse a escribir para que pueda salir del estado de prisión, o que pueda tener una medida de coerción menos gravosa. Podría estar en su domicilio con su hija menor, su esposa, y con tobillera".

Por supuesto, distinta es la situación de los hijos de Prandi. Tanto Mateo, de 14 años, como Rocco, de 10, apoyaron en todo momento a su madre y no quieren ver a Contardi porque según la propia Julieta, "le tienen miedo y un total rechazo".