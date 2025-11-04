“Iba a 60 kilómetros por hora y el auto se me cruzó”: la inusual defensa del joven de la tragedia en José C. Paz, que negó todo

Las imágenes de la tragedia en José C. Paz,en la que el joven en una camioneta de alta gama chocó el auto en que viajaba una familia, se convirtieron en pocas horas en una secuencia clave para la investigación. Mientras tanto, los investigadores suman declaraciones de testigos y evidencias que permitan responder varias preguntas cruciales para poder resolver la responsabilidad de Michael Carballo, el joven de 23 años que manejaba la camioneta y que luego de ser detenido declaró ante la fiscal Ana de Leo. Una pareja murió en el lugar y sus tres pequeños hijos resultaron heridos, incluida una niña que está en estado reservado.

Durante varios minutos, el joven conductor de la camioneta contó que iba por la Ruta 197 “con los semáforos en verde y el tránsito habilitado” a su favor y señaló que “manejaba a 60 kilómetros por hora”, sin exceder los límites de velocidad. Esta afirmación, entienden los investigadores, se contrapone con el primer relato de los testigos y policías que participaron del operativo, que aseguran que el tacómetro “quedó clavado a 160 km/h”. Esta contradicción es una de las principales que deberán resolverse con las pericias que, según señaló el abogado de Carballo, Juan Carlos Osorio, empezarán a resolverse la próxima semana ya que está previsto que empiecen las pericias mecánicas. Por otra parte, los investigadores siguen recolectando cámaras de seguridad de la zona para establecer la velocidad en que iba la camioneta la noche de la tragedia.

Por otra parte, Carballo aseguró que no estaba alcoholizado cuando manejaba, una cuestión que se resolverá cuando se sumen al expediente los resultados de los análisis de laboratorio sobre las muestras de sangre y orina tomadas al conductor. Además, el joven destacó que “el auto se me cruzó” y aseguró que “le toqué bocina pero no pude esquivarlo”, señalando así lo que para sus defensores constituye una muestra de imprudencia por parte del conductor del auto. “Está acreditado en autos que el Renault 12, viola luz roja, no poseía iluminación y tenía una sobrecarga, pero igualmente todo es cuestión de pericias”, destacó el abogado en comunicación con El Destape. Además, contó que ya hay varias filmaciones en la causa que desmienten que el joven manejara haciendo zig zag, una situación que algunos testigos declararon ante la policía y que llevó a la búsqueda de más cámaras de seguridad en el trayecto de la Ruta 197 entre José C Paz y Malvinas Argentinas.

En algunos de los videos que recolectó la investigación no se logra determinar si el semáforo le da paso al auto de la familia pero si se ve como la camioneta impacta sobre el lateral y una de las víctimas sale despedida. Según la investigación, por el impacto murieron en el lugar el conductor Enzo Benítez, su esposa Eliana, y quedó gravemente herida la pequeña de 12 años que fue trasladada en las últimas horas al Hospital Garrahan. Además, otros dos nenes de 9 y 11 años resultaron con diversas heridas y fueron atendidos en el Hospital Mercante hasta el lunes que recibieron el alta y quedaron al resguardo de un familiar directo.

Mientras tanto, familiares y amigos de la familia de la víctima reclaman que el Michael Carballo siga detenido y que se agrave la calificación, al tiempo que el abogado del acusado pidió la excarcelación y que siga el proceso en libertad. Hasta ahora la fiscal acusa a Carballo de doble homicidio culposo agravado y lesiones mientras analiza el pedido de la defensa y los reclamos de la familia y de organizaciones civiles que reclaman que se trate la ley que tiene media sanción en el Senado para evitar que los asesinos al volante queden libres.