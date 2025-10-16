Cuatro meses de preventiva para Pablo Laurta por el crimen del remisero en Entre Ríos

Durante el mediodía de este jueves, la Justicia de Entre Ríos dictaminó que Pablo Laurta deberá cumplir cuatro meses de prisión preventiva, por ser el principal sospechoso del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacios, quien fue visto por última vez junto al acusado y desapareció la semana pasada. A principios de la semana, un cuerpo fue hallado decapitado y desmembrado en la zona donde el celular del chofer se desconectó y las autoridades creen que se trata de él "en un 99%" de seguridad. La medida fue establecida por la jueza de Garantías Gabriela Seró en el marco de una audiencia llevada a cabo en Concordia.

El pedido habría sido realizado por la fiscal a cargo de la causa, Daniela Montangie, quien solicitó que el hombre de nacionalidad uruguaya permanezca detenido por 120 días, luego de ser imputado por el homicidio y desaparición del remisero Palacios. En el día de la fecha, la magistrada finalmente hizo lugar a la petición.

Según las autoridades provinciales, la Fiscalía considera que Laurta asesinó a Palacios ya que el conductor desapareció poco después de haber estado con él. Ésta hipótesis se reforzó luego de que hallaran un cuerpo en la zona donde ambos fueron vistos juntos por última vez. Las autoridades han confirmado que los restos coinciden en un 99% con el conductor de Uber desaparecido aunque resta su identificación por autopsia.

"Se ha dictado la prisión preventiva por 120 días atento a la investigación realizada por la Fiscalía, debido a los riesgos procesales acreditados; tanto los riesgos de fuga como de entorpecimiento, son los dos supuesto en definitiva para dictar la presente medida", confirmó la jueza.

Finalmente, la magistrada señaló que Laurta será llevado a la ciudad de Gualeguaychú y luego de realizar medidas probatorias en la sede criminalística, aclaró que será trasladado a Córdoba, ya que el imputado está sometido a proceso en ambas jurisdicciones.

En la provincia de Córdoba, el uruguayo es investigado por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina y su exsuegra, Mariel Zamudio seguido del secuestro de su hijo pequeño de 6 años; quien fue hallado junto a él, en buen estado de salud, el mismo domingo de su detención en Concordia. Laurta también será indagado en el marco de esa causa y sometido a los análisis indicados en el artículo 34 del Código Penal Argentino, los cuales determinan la punibilidad de los actos.

Por lo pronto, en Entre Ríos, decidió negarse a declarar ante la fiscal. "Todo fue por justicia", dijo ante la prensa.

Video: investigan el paso a paso del plan macabro de Laurta, a días del doble femicidio

Actualmente, Pablo Laurta, líder de la agrupación misógina Varones Unidos, se encuentra imputado en dos provincias distintas tanto por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, en Córdoba; como por la desaparición y homicidio del remisero Martín Palacios, en Entre Ríos.

Bajo el contexto de la causa que investiga esos terribles crímenes, se sumó a las pruebas un nuevo video en las últimas horas el cual es investigado por la Justicia. En el mismo, se puede ver al detenido en un viaje en colectivo realizado una semana antes de los crímenes. Las autoridades consideran que, en ese momento, el uruguayo ya estaba dando los primeros pasos de su escalofriante plan.

Dicha grabación, a la cual pudo acceder El Destape, fue tomada por la cámara de seguridad del colectivo que transportaba al doble femicida. El video se habría filmado el sábado 4 de octubre, una semana antes de que los oficiales de policía encontraran sin vida a Luna Giardina y Mariel Zamudio, en su casa del barrio Villa Serrana, en las afueras de Córdoba Capital.