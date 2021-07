Crimen en Tres de Febrero: se encontró un mensaje mafioso junto al cadaver de un policía

Un mensaje de características mafiosas fue encontrado junto al cuerpo del oficial inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue hallado ayer asesinado a balazos adentro de una camioneta estacionada en una calle de la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



"Rengo Pacheco 10 millones por mi acá tenés tu 10 millones atentamente San Martín" (sic), afirma el mensaje escrito con marcador rojo sobre un papel blanco encontrado en el asiento del acompañante de la camioneta Peugeot Partner blanca en la que estaba el cuerpo del policía.



La víctima fue identificada como Ariel Ricardo González (35), quien se desempeñaba en la Delegación Mercedes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la PFA, aunque se hallaba de vacaciones en estos días, dijeron los voceros consultados por Télam.

La investigación tras el hallazgo del cuerpo, ocurrido ayer cerca de las 17, está a cargo de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de San Martín, Gabriela Disnan, quien aguardaba los resultados de la autopsia y ordenó diversas diligencias para esclarecer el episodio.



La principal pista gira en torno a un crimen vinculado al narcotráfico y revelaron que un familiar del policía declaró que éste frecuentaba a un abogado que representa a personas vinculadas a ese delito, dijeron las fuentes. Además, destacaron el nombre que figura en el mensaje mafioso, "Rengo Pacheco", en alusión a un posible ajuste de cuentas narco vinculado a Javier Alejandro Pacheco, sindicado líder de una banda narcocriminal que operaba en asentamientos del partido de San Martín, quien fue detenido en mayo pasado en una lujosa residencia de Parque Leloir, desde donde dirigía las operaciones.



Pecheco está acusado de comercializar droga y de lavar cerca de 54 millones de pesos provenientes de esa actividad en el último año, y estaba prófugo desde hacia 10 años, acusado de cinco homicidios.

Quién es la víctima y qué se sabe del caso

El día que se dio a conocer su arresto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que "El Rengo" había tomado el control de la venta de drogas en el asentamiento 9 de Julio, de San Martín, luego de que fuera detenido y condenado por ese delito el capo narco de esa zona, Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. "Después de 'Mameluco' Villalba, el que tomó el negocio y regenteo de la droga en San Martín es Pacheco. Es un sicario que llegó a la cúspide de la organización en base a ir eliminando uno por uno aquellos que se le ponían en el camino”, explicó entonces Berni.



Por eso, los investigadores no descartan la posibilidad de que el crimen esté vinculado a una pelea entre las segundas líneas de las bandas que lideraban el ahora detenido Pacheco y el también apresado "Mameluco" Villalba, por el control de la venta de drogas en San Martín.



Lo que no tienen claro los pesquisas es qué tiene que ver en la interna de los narcos el policía González, para lo cual intentan interpretar el mensaje mafioso hallado junto al cuerpo, explicaron las fuentes.



El hallazgo del cadáver del oficial inspector González se produjo luego de que vecinos llamaran al 911 al ver a un hombre que parecía estar desvanecido dentro de una camioneta Partner estacionada en Congreso 8.374, de Loma Hermosa, en Tres de Febrero, casi límite con el partido de San Martín.



Cuando los efectivos llegaron vieron que el rodado -que tiene vidrios polarizados- estaba correctamente estacionado y que en su interior había un hombre inmóvil en el asiento del conductor. El vehículo, a simple vista, presentaba un orificio de proyectil en la ventanilla del conductor y dos orificios más que habrían sido disparados de adentro hacia afuera la altura de la puerta del mismo lado, que estaba trabada al igual que las otras tres, detallaron los informantes.



Un vecino de la zona contó a la policía que la Partner estaba estacionada allí desde el martes 20 de julio a la noche aunque recién ayer se acercó y vio que había alguien adentro. Otra habitante del barrio, en tanto, dijo a los pesquisas que ese martes, cerca de las. 23.30, escuchó tres detonaciones pero no vio a nadie correr ni nada que le llamara la atención.



Tras ser notificada la fiscal sobre el hallazgo y una vez que los peritos de la Policía Científica llegaron al lugar, la camioneta fue abierta y en su interior se hallaron el mensaje mafioso, una pistola marca Bersa Pro, cuatro plomos deformados y cinco vainas servidas calibre 9 milímetros, detallaron los voceros. También se encontró un papel con dos nombres y unas coordenadas, añadieron las fuentes.