Cientos de miles de personas sin electricidad tras el paso de la tormenta Goretti por Francia y Reino Unido

La gente se refugia bajo paraguas mientras la tormenta Goretti trae fuertes nevadas y lluvias a Walsall, Reino Unido

La tormenta Goretti azotó el viernes el norte ‍de Europa ⁠con fuertes vientos que dejaron sin electricidad a cientos de miles de hogares.

En Francia, unos 380.000 hogares se quedaron sin electricidad, sobre todo en la región de Normandía y en Bretaña, ‌según informó la compañía ⁠eléctrica Enedis.

Durante la ⁠noche se registraron rachas de viento de más de 150 kilómetros ‍por hora en la región francesa de Mancha, ⁠en el noroeste ‌del país, con un récord de 213 kilómetros por hora en Barfleur, y el operador ferroviario SNCF suspendió ‌los ‌servicios de tren entre París y la región de Normandía.

En Reino Unido, 57.000 hogares se quedaron sin ​electricidad, según National Grid, después de que la tormenta Goretti trajera más nieve al país tras una semana de heladas.

Se prevé el cierre de centenares de escuelas ‍en Escocia y partes del centro de Inglaterra, que se ha visto especialmente afectado por Goretti.

Los operadores ferroviarios de esa ​parte de Inglaterra han advertido a los clientes que no viajen ​y algunos servicios están suspendidos.

Con información de Reuters