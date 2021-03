El Tribunal Oral Criminal 14 condenó al periodista Eugenio Veppo a la pena de nueve años y tres meses de prisión por atropellar y matar a una inspectora de tránsito y por herir a un compañero en septiembre de 2019 cuando circulaba a muy alta velocidad en el barrio porteño de Palermo.

El Tribunal Oral lo condenó pasado el mediodía porque lo consideró autor penalmente responsable del delito de homicidio simple y lesiones graves con dolo eventual contra Cinthia Choque, de 28 años, y Santiago Siciliano, de 32, quien estuvo internado casi tres meses. Además, el TOC le impuso la pena de inhabilitación para conducir por diez años.

La querella a cargo de la familia de la inspectora que perdió la vida al ser atropellada por Veppo había solicitado una pena de 15 años de prisión, mientras que el fiscal Fernando Klappenbach consideró una pena más leve por homicidio culposo, de cinco años y diez meses.

En su alegato, el abogado Andrés Gramajo, representante de la víctima, había dicho que el acusado mostró con su accionar "un desapego y desprecio absoluto por las leyes de tránsito y por la vida humana cuando abandonó a las víctimas". Al momento del hecho, Veppo circulaba a más de 130 km por hora, casi el doble de lo permitido para la avenida por la que circulaba.

Tras la sentencia, Gabriela, hermana de la víctima, dijo que si bien no quedó conforme con el fallo, se sintió aliviada al escuchar que la condena fue por homicidio simple con dolo, y no culposo. "No nos conformamos pero siento que se hace un poco de justicia y alivio. No quería escuchar que le dieran un culposo, los años no me importaban. Pero que sostuvieran que no tenía la intención de matar es lo que más me dolía", comentó Gabriela.

En diálogo con el canal de noticias TN, la hermana de la víctima contó que recién después de 18 meses el acusado les pidió disculpas a la familia y que en sus declaraciones, Veppo decía que no se representaba lo que podía pasar y que no tenía intención de hacerlo.

"En sus declaraciones decía que no tenía intención de hacerlo, pero iba a exceso de velocidad, zigzagueando, pasando semáforos en rojo, y sino era Cinthia iba a ser otra persona seguro", sostuvo. Y agregó: "Sabemos que aunque le den perpetua, Cinthia no va a volver, pero basta de que los derechos de los asesinos valgan más que los de las víctimas y de los familiares".

El hecho ocurrió el 8 de septiembre de 2019 cuando el periodista, a gran velocidad, atropelló en la avenida Figueroa Alcorta del barrio de Palermo a Choque y a su compañero Siciliano, quien sufrió graves heridas.

NA.