Caso Paloma y Josué: declaró el pastor sobre el vínculo que tenía con la familia

Avanza la investigación por el crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años asesinados en un descampado del municipio bonaerense de Florencio Varela: este miércoles declaró ante la Justicia un sospechoso y negó tener algo que ver con el asesinato de los jóvenes.

Se trata del pastor José Paredes, quien brindó testimonio ante el fiscal Darío Provisionato. En su relato, sostuvo que él era conocido de los padres de Paloma, Omar y Alicia, pero "nada más".

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que "no aportó información directa ni relevante sobre el crimen y tampoco sobre las víctimas". En cambio, el discurso giró en torno a las "diferencias religiosas con Gallardo, impresiones personales sobre su estado emocional y la organización del velorio".

Además, sostuvo que mantuvo "encuentros compartidos en la iglesia" con los padres de Paloma, aunque "no mucha más información que esa".

Crimen de Paloma y Josué en Florencio Varela: quiénes son los detenidos

Paloma y Josué desaparecieron el 28 de enero, día en el cual iban a ir juntos a un gimnasio de la localidad de Bosques, en Florencio Varela. Los familiares realizaron la denuncia y, tras un operativo de búsqueda, 48 horas más tarde, se hallaron los cuerpos de ambos adolescentes en un terreno baldío de ese municipio bonaerense a pocos metros de la vía del Tren Roca.

Hasta el momento, la causa caratulada como "homicidio criminis causa" no tiene detenidos ni sospechosos. Una pericia genética reveló que no se encontró un tercer ADN en el lugar y que los adolescentes fueron atacados de manera sorpresiva. "En todas las muestras de las evidencias analizadas solo se obtuvieron rastros de ADN de Paloma y Josué", había expresado el abogado de la familia de la joven en septiembre.

Para el letrado, los jóvenes podrían haber sido atacado mientras mantenían relaciones sexuales o luego de ese acto. La autopsia de los cuerpos dictaminó que Paloma murió por una "lesión cerebral" provocada por una fractura de cráneo. En tanto, Josué murió por una "hemorragia cerebral" con fractura de cráneo y traumatismo encéfalo craneal grave.