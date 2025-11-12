Durante el mediodía del pasado jueves, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue testigo del horror cuando una mujer brasileña perdió la vida luego de ser atacada por un hombre que, según se comprobó, poseía antecedentes penales y psiquiátricos. El violento hecho ocurrió en el barrio porteño de Balvanera.

La avenida Corrientes al 3200 fue el escenario donde sucedieron los trágicos hechos que terminaron con la vida de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 39 años. La mujer, que se encontraba en el país visitando a su hija, fue atacada sin motivo por un hombre en la vía pública. Tras el ataque, cayó al suelo y se golpeó fuertemente la cabeza, motivo por el cual tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital. Al cabo de unas horas, la víctima falleció producto de las lesiones.

Por su parte, el agresor logró ser detenido el mismo día del hecho en la intersección de Avenida Córdoba y Junín, a pocas cuadras de donde ocurrió la violenta situación. El hombre tiene 30 años de edad y cuenta con 20 antecedentes por delitos graves y múltiples ingresos a centros de salud mental.

Entre los delitos que se le adjudican, se encuentran las figuras de robo, robo en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública. Todos, cometidos de 2017 en adelante.

Al mismo tiempo, el hombre cuenta con un gran número de internaciones por problemas psiquiátricos en los hospitales Piñero, Durand y Borda, de los cuales se fugó en distintas ocasiones. Actualmente, el hombre se encuentra nuevamente en el Hospital Borda.

Quién era la mujer brasileña asesinada

María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 39 años, era una mujer brasileña nacida en la ciudad de Ituparanga y estaba jubilada luego de desempeñarse como empleada pública en el Tribunal de Justicia de Goiás. Se encontraba viviendo en el país desde julio, en el marco de una visita a su única hija, Carolina Bizinoto, que estudia en medicina en Argentina.

Tras el fatal suceso que terminó con su vida, la hija de la víctima solicitó en sus redes sociales que se agilicen los trámites de la autopsia y la posterior liberación del cuerpo de su madre. Al mismo tiempo, organizó una colecta con el objetivo de poder trasladar los restos de a su Brasil natal.

Por otro lado, la sobrina de María, Paula Lima, contó que su tía pensaba quedarse seis meses en Buenos Aires y luego volver seis meses a tierras brasileñas, donde vivía junto a su esposo. Sobre los últimos momentos con vida de la mujer, dijo: "Ella llegó a ser asistida, llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada, murió".