Así es la celda de Laurta: ya está preso en Gualeguaychú por el doble femicidio

Este viernes, el doble femicida Pablo Laurta fue trasladado a una cárcel de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, luego de que la fiscal de la causa que investiga el asesinato de Martín Sebastián Palacios (49), Daniela Montangie, solicitara la prisión preventiva por 120 días a la jueza de Garantías Gabriela Seró y la magistrada la aprobara.

Las fuerzas de seguridad transportaron a quien fuera fundador de Varones Unidos, una organización anti-feminista y promotora del odio hacia la mujer en redes sociales, en medio de un operativo de máxima seguridad que contó con efectivos de Entre Ríos y de Córdoba, donde mató a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio.

Como ocurrió en otras ocasiones desde su detención, al bajar del vehículo policial se le escuchó decir que fue a "rescatar" a su hijo que estaba inserto en una supuesta red de trata para justificarse por los brutales crímenes que cometió durante la última semana. Se cree que una de las estrategias de Laurta es hacerse pasar por inimputable para dejar impune las causas y así, no ser condenado por la Justicia.

En qué cárcel está detenido Pablo Laurta

Pablo Laurta se encuentra alojado en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú -también conocida como "Granja Penal El Potrero"- en una celda de máxima seguridad, la N°. 30, de dos metros por dos metros. El femicida está aislado de población penal, bajo custodia permanente y es vigilado a través de una cámara de seguridad las 24 horas del día.

En diálogo con el sitio R2820, Lucas Dufour, jefe de la Unidad Penitenciaria, dijo acerca de la llegada de Laurta: "Se hicieron los papeles de ingreso, examen físico por médico de la Unidad, una entrevista o exámenes preliminares con psicólogo y asistente social y quedó alojado en un sector individual".

Sobre la estadía de Laurta en el penal entrerriano, se dieron a conocer unos videos en los que se lo puede observar dentro de la celda tirado en la cama y mirando al techo. Cuando se levanta, apenas gesticula y no dice absolutamente ni una palabra.

Cuál es la imputación que cae sobre Pablo Laurta

Actualmente, el doble femicida de Córdoba está imputado por homicidio criminis causa por el asesinato de Martín Sebastián Palacios, el chofer de la aplicación Uber a quien asesinó aparentemente el martes 7 de octubre en la ciudad de Concordia luego de haberlo contrato para que lo traslade hasta la ciudad de Córdoba.

Cabe señalar que Laurta también será investigado por la Justicia de Córdoba, provincia en la que mató a su expareja Luna y a su exsuegra, Mariel. Se espera que en los próximos días, las autoridades dicten su traslado hacia el lugar para que pueda ser indagado en el marco de la causa por el doble femicidio.