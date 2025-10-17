Volvió a hablar Pablo Laurta mientras lo trasladaban a Córdoba para ser indagado: "Me tapan para que no lo haga"

Pablo Laurta está detenido por el doble femicidio de Córdoba y tiene 120 días de prisión preventiva por el crimen del chofer Martín Sebastián Palacio. El pasado miércoles, cuando se lo imputó por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero, Laurta se negó a declarar.

Hoy en la Fiscalía de Concordia se determinó su traslado a Córdoba, donde será acusado de los femicidios de Luna Giardina, su ex pareja y de Mariel Zamudio, su ex suegra. Aunque había un fuerte operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones, a la salida de la indagatoria Laurta logró hablar ante las cámaras de televisión: “Me tapan para que no hable”.

Según Noticias Argentinas el detenido será trasladado primero desde Concordia hasta Gualeguaychú y luego a la cárcel de Bouwer en Córdoba. Inmediatamente será indagado por los fiscales cordobeses que llevan adelante el caso de los femicidios de Luna y Mariel y probablemente también le dictarán prisión preventiva.

La primera declaración de Laurta

En la madrugada del miércoles, antes de que Laurta llegue a la Fiscalía de Concordia donde se negó a declarar, el acusado habló por primera vez ante los medios. Fue cuando comenzó su traslado desde Gualeguaychú. "Todo fue por justicia", dijo entonces.

"¿Qué hiciste con Palacios?", le había preguntado una periodista de un medio local entrerriano al verlo salir esposado. "Todo fue por justicia", contestó el líder de Varones Unidos y repitió ante la insistencia de los movileros.

El perfil del femicida

“Estamos ante una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables y no lo hizo por mero impulso. Tuvo plena conciencia de los delitos que iba a cometer. Será motivo de estudio de libros y manuales cómo esta persona cometió estos delitos aberrantes”, contó en conferencia de prensa el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Según Roncaglia, Laurta "obedeció a un plan criminal para asesinar a estas dos personas en Córdoba y posiblemente a Martín Palacios, vino con ese plan desde Uruguay". Contó que había alquilado una cabaña en Salto y que luego cruzó en una embarcación por Puerto Yeruá: "Estuvo 10 días practicando cómo manejar un kayak".

Según la hipótesis que persiguen las autoridades Laurta llegó a Concordia el martes 7 de octubre y comenzó su plan criminal: primero contrató al chofer Martín Palacios. Después, lo habría asesinado y abandonado en un camino vecinal de General Campos.