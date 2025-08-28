Las Zinnias destacan por sus colores vibrantes y gran resistencia al calor.

Con la llegada de septiembre, la primavera se asoma y es el momento ideal para renovar tu jardín. Si querés llenar de color y aroma tu espacio, hay tres flores que no pueden faltar. Son fáciles de cultivar y transformarán cualquier rincón.

Los expertos en jardinería recomiendan especialmente estas especies para sembrar ahora. Así, aprovechás el empuje de la temporada para que crezcan fuertes y sanas. Además, su floración será espectacular y perfumarán tu hogar con aromas únicos.

Estas son las tres flores ideales para plantar en septiembre

Te vamos a contar todo sobre la Nicotiana, la Scabiosa y la Zinnia. Desde cómo sembrarlas hasta los cuidados que necesitan para florecer. Preparate para tener un jardín que despierte los sentidos. La primavera pide color y vos podés dárselo.

Nicotiana: la estrella de perfume dulce

La Nicotiana alata es una de las favoritas para sembrar en septiembre. Esta época le permite afianzarse antes de que llegue el calor intenso del verano. Sus flores en forma de estrella con un largo tubo son irresistibles. Y su perfume dulce y envolvente es simplemente maravilloso.

Podés encontrarla en colores blanco, rosado y rojo intenso. Es ideal para formar canteros o colocarla en macetas cerca de ventanas y puertas. Así, cada vez que pases, disfrutás de su aroma. Atrae mariposas y polinizadores, dando vida extra a tu jardín.

Para cultivarla, elegí un lugar con sol directo o media sombra. Necesita un suelo bien drenado y riego regular sin encharcar. Si sacás las flores marchitas, vas a estimular nuevas floraciones. En pocas semanas, vas a tener una planta llena de estrellas perfumadas.

La Nicotiana alata desprende un perfume dulce y es ideal para canteros.

Scabiosa: el pompón de aroma suave

La Scabiosa atropurpurea es otra opción infalible para septiembre. Es una planta rústica que se adapta a casi cualquier tipo de suelo. Sus flores tienen forma de pompón y un aroma suave pero encantador. Los colores van desde lila y violeta hasta blanco y rosa.

Una de sus grandes ventajas es que es perfecta como flor de corte. Podés armar ramos frescos para decorar tu casa y llevar su aroma a todos los ambientes. Además, florece durante toda la temporada, dándote alegría constante.

Para que crezca fuerte, sembrala en un lugar bien soleado. Mantené el sustrato húmedo pero sin excesos de agua. Un fertilizante orgánico le va a dar el empujón que necesita para florecer abundantemente. Es una planta agradecida y de bajo mantenimiento.

a Scabiosa ofrece flores en forma de pompón y un aroma suave.

Zinnia: la reina del color vibrante

La Zinnia elegans, conocida como flor de papel, es puro espectáculo visual. Aunque su perfume no es tan intenso, lo compensa con una explosión de colores. Fucsia, amarillo, blanco y rojo intenso invadirán tu jardín. Sembrarla en septiembre asegura que resista el calor del verano.

Es una de las flores más buscadas para balcones y jardines por su resistencia. Atrae polinizadores y llena de vida cualquier espacio. Sus pétalos superpuestos le dan esa apariencia de papel que tanto encanta. Ideal para quienes buscan impacto visual.

Necesita sol pleno para desarrollarse correctamente. El riego debe ser moderado, evitando siempre el encharcamiento. Si removés las flores secas, la planta dedicará energía a producir nuevas. Verás cómo tu jardín se llena de color en muy poco tiempo.