Provincia sancionará al colegio que no matriculará a 8 chicos con discapacidad

El Magno de Pilar ratificó que "no revertirá" la decisión de dejar sin matrícula para 2023 a ocho alumnos con problemas de aprendizaje o alguna discapacidad. Ante esto, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, adelantó que se "iniciará un sumario" si la institución no cambia la medida.

El colegio Magno de Pilar ratificó que "no revertirá" la decisión de dejar sin matrícula para 2023 a ocho alumnos con problemas de aprendizaje o alguna discapacidad. A raíz de esto, el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, adelantó este jueves que se "iniciará un sumario" si la institución no cambia la medida.

La institución emitió un texto dirigido a la comunidad educativa del establecimiento, pero fue enviado a las ocho familias damnificadas. La misiva señaló: "De más está decir que el Magno siempre cumplió y cumple con todas las leyes y es una característica del colegio tomar decisiones luego de un estudio profundo, con fundamento ético y siempre con andamiaje jurídico". Y añadió: "Es por ello que aún bajo todas las presiones que se están llevando a cabo, y los propios riesgos tanto de pérdida de matrícula como de imposición de sanciones que pueden llegar a la clausura del colegio o a hacer inviable el proyecto educativo, la decisión de la no matriculación de estos ocho casos no se revertirá".

En un comunicado, el colegio manifestó que "Magno siempre se caracterizó por poner a todos los alumnos en el centro y todas las decisiones siempre estuvieron alineadas a procurar lo mejor para ellos" y que "es posible que en ciertas ocasiones esto sea más visible y en otras, como la actual, no lo sea tanto (cuando nos referimos a todos incluye a las ocho familias)". No obstante, agregó: "Estamos orgullosos de haber conformado una Comunidad que entiende que puede constituirse en agente de cambio".

Consultado sobre la posición del colegio, Sileoni sostuvo: "Esperamos que la institución varíe su voluntad. Si no es así, el caso pasa a la parte legal y técnica para iniciar un sumario con un plazo de 30 días que se puede prorrogar otros 30 días". La máxima autoridad educativa provincial indicó que "la misma escuela que les abrió la puerta a esos chicos hoy dice que le baja la vara", en lo que consideró "una expresión tan poco pedagógica que pertenece a otro tipo de institución; ahí no hay escuela, hay mercado".

Sileoni consideró que, de esta manera, se termina "en una institución que discrimina", agregando que "hay suficiente respaldo normativo que va en contra de la ley de Educación de Buenos Aires (13.688), muchos de cuyos artículos concuerdan con la ley de Educación Nacional". Y sumó: "La educación es integral inclusiva y permanente, garantiza justicia social".

El funcionario provincial consideró que la del colegio Magno de Pilar "es una decisión absolutamente discriminatoria". En ese marco, indicó que "estuvo en el establecimiento nuestra más alta responsable de educación privada, se labraron actas y se solicitó en 48 horas que retrotraiga su decisión". Luego, advirtió que "el plazo que tiene la escuela es hasta mañana al mediodía de acuerdo a un acta que hemos labrado", cosa que "entendemos que no va a ocurrir". Sileoni señaló que "hay sanciones previstas", aclarando que "en este caso no hay aporte económico por parte del Estado, por lo tanto no habrá sanciones en ese sentido", pero que hay "sanciones en relación las matrículas, por ejemplo".

Por su parte, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) emitió un comunicado en el que "se solidariza y acompaña a las familias de los chicos con discapacidad que fueron discriminados por el Colegio Magno de Pilar".

La institución que reúne a padres y familiares de personas con síndrome de Down solicitó al titular de la DGCyE que "intervenga con firmeza en este caso y haga cumplir el derecho a la inclusión escolar, que está consagrado en el artículo 24° de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", que tiene jerarquía constitucional desde el 19 de noviembre de 2014. También exhortó a las autoridades educativas que se aplique la Resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación (CFE), que indica "con contundencia" que a ningún estudiante se le puede negar la matriculación por motivos de discapacidad. Y concluyeron: "Los alumnos con discapacidad deben recibir los apoyos necesarios para aprender y estudiar en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros, es su derecho".

En tanto, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, dijo hoy que "las escuelas no tienen derecho de admisión: la educación es pública y universal". En ese sentido, advirtió:"Que el Colegio Magno de Pilar haya reafirmado su decisión es una clara vulneración de derechos".

Pablo Basz, padre de Emanuel, uno de los niños discriminados, señaló: "Ayer el Colegio emitió un comunicado en el que confirman la decisión de no rematricular a los 8 alumnos, pese a la intimación de la Dirección de Educación y Cultura, y la Defensoría". En ese marco, tildó de "lamentable" el texto emitido por la institución, que al ser consultada por Télam se negó a brindar información.

"En principio estoy sorprendida, porque nunca hubiese imaginado que esto podría pasar en el Magno, estamos como familia en el colegio desde el 2013, tengo dos hijos, en primaria y secundaria, ambos hicieron el jardín ahí", dijo una mamá del colegio que prefirió mantener en resguardo su identidad para preservar a sus hijos de algún tipo de represalia.

En tanto, manifestó que el dueño nunca estuvo presente y que nota un cambio desde la nueva dirección general. Y añadió:"Este correo logra su cometido, porque genera miedo y eso generó que un grupo grande de padres que apoyaban, empezaron a pensar mucho más en la situación particular de cada familia".

La mamá de una compañera de Emanuel, sostuvo que "fue shockeante ver en qué términos se comunicó a las familias sobre la no matriculación". Y cerró: "Cuando tuvimos la reunión con el dueño del colegio, al que veíamos por primera vez, fue increíble el nivel de indiferencia y crueldad hacia la persona de Manu, la poca empatía hacia su mamá y hacia las inquietudes del resto de los padres presentes".

Con información de Télam