Peligro en las redes: cayó un falso productor que hacía castings de modelos para abusar de jóvenes

La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a un hombre de 39 años en la zona de las calles Tucumán y Montevideo, en el barrio porteño de San Nicolás. Está acusado de crear una empresa ficticia de casting de modelos para captar jóvenes a través de redes sociales y luego abusar sexualmente de ellas durante los supuestos trabajos. Durante el operativo, los agentes le secuestraron un auto Chevrolet Corsa y dos celulares.

La investigación comenzó el 6 de marzo de este año a raíz de las denuncias de dos mujeres de 22 y 25 años. Según los testimonios, el imputado publicaba en redes sociales avisos de una agencia de modelos que convocaba a chicas de entre 13 y 23 años. Para dar credibilidad, acompañaba los anuncios con videos de otras mujeres que afirmaban ser modelos exitosas y tener años de relación laboral con él.

El engaño: medidas corporales y fotos comprometidas

Las víctimas relataron que el hombre se presentaba como productor de la empresa. Durante los encuentros, les tomaba medidas corporales y fotografías en circunstancias que la Justicia calificó como constitutivas de abuso sexual. La modalidad era siempre la misma: después de ganarse la confianza de las jóvenes, las citaba en un lugar y allí cometía los abusos.

A partir de las denuncias, la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad recolectó testimonios de otras jóvenes que relataban situaciones similares. Esas publicaciones en redes sociales fueron clave para individualizar al acusado.

Antecedentes penales

El hombre ya tenía un historial delictivo en la materia. En diciembre de 2017 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual reiterado en dos oportunidades, tras una denuncia radicada en marzo de 2013. En 2022, esa causa fue archivada por haberse cumplido las reglas de conducta impuestas.

Además, registraba otra denuncia por abuso sexual radicada en 2025, que presentaba similitudes sustanciales en el modus operandi. Esa causa fue unificada con la actual, y la Justicia (a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48) ordenó su detención, que se materializó en la vía pública.

El peligro de las redes sociales

El caso expone una vez más los riesgos de las convocatorias laborales falsas a través de internet. Los especialistas recomiendan desconfiar de ofertas que no requieren experiencia previa, que prometen fama y dinero fácil, y que piden encuentros a solas sin la presencia de un adulto responsable. También sugieren verificar la existencia real de las empresas y consultar con otras víctimas en foros o redes.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas víctimas.