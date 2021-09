Pedro Cahn por la caída de contagios: "Vivimos las consecuencia de la campaña de vacunación"

El médico asesor presidencial destacó la merma de los contagios y muertes por coronavirus.

El director Científico de la Fundación Huésped y asesor presidencial, Pedro Cahn, habló con El Destape Radio sobre la situación epidemiológica actual en la Argentina y destacó el impacto del avance del plan de vacunación en la merma de contagios y muertes.

"Los datos hablan por sí solos, llegamos a tener media de casos de 35 mil casos y hoy tenemos 1400. Llegamos a tener una media 800 muertos por día y hoy menos de 100", destacó Pedro Cahn en diálogo con el ciclo Habrá Consecuencias. "Hay más de 300 hospitales el provincia de Buenos Aires que no tienen casos que requieran terapia intensiva. Más allá de las opiniones, estos son datos objetivos y no hay forma de ignorar que estos datos son consecuencia de la campaña de vacunación", precisó.

Sobre las medidas que llevaron a una mejor situación epidemiológica a nivel local, Cahn expresó: "Uno lo que sí sabe es que, si no se hubiera hecho lo que se hizo que fue una cuarentena temprana para el fortalecimiento del sistema de salud, algunas cosas contribuyeron a mitigar. Que la situación sería distinta, seguramente. El personal médico usaba bolsas de consorcio para protegerse".

"Cuando miramos el número de muertos es muy importante. Un muerto es una tragedia y 110 mil más todavía. Pero cuando vemos el exceso de mortalidad en Argentina fue alrededor del 11 por ciento, por debajo de la media mundial. Hubo países con exceso de mortalidad del 90 por ciento. No es satisfactorio, pero no es una situación catastrófica como cuando hacen absurdas tablas", precisó el infectólogo.

En esta línea, sobre el trabajo de los medios opositores y el uso de la pandemia, Cahn reflexionó: "han habido diferentes actitudes y, en todo caso, vamos a tener que reflexionar hacia adentro acerca de qué hicimos los médicos, las autoridades, los medios y la oposición. Ahí vamos a encontrar muchas cosas para que no se repitan".

A continuación, tras ser consultado sobre el avance de la variante Delta del coronavirus en la Argentina, explicó: "Lo que sí podemos decir es que hay variante Delta circulando pero a bajo nivel. De ninguna manera significa que no vaya a circular, es posible que circule". "Si miramos lo que está pasando en los demás países, vemos que con alta tasa de vacunación no se tensiona el sistema de salud y no tienen incremento en la mortalidad", continuó.

"En Argentina si Delta termina desplazando a las otras variables, como la de Manaos o la Andina, es posible que empecemos a observar un incremento de casos pero no necesariamente un incremento en el número de casos graves y muertes. Todo en la medida en la que podamos avanzar con el plan de vacunación", advirtió.

Hacia el final de la entrevista, el médico se refirió a la detección y al tratamiento de otras enfermedades en el marco de la pandemia de coronavirus y propuso "recuperar el tiempo perdido para las otras patologías". "Hubo una caída de la demanda, la gente no iba por temor a acercarse a un hospital y pescarse el covid allí. En la situación de reapertura, eso se está recomponiendo", señaló.

"En el campo de las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas como la diabetes o crónicas como el VIH, evidentemente han tenido impacto y eso hay que tratar de recuperarlo lo antes posible", completó.

Combinación de vacunas contra el coronavirus

Cahn anunció que este viernes comienza un estudio de combinación de vacunas contra el coronavirus en la Fundación Huésped. "La buena noticia que tenemos hasta ahora es que, en general, todas las vacunas son iguales en eficacia e, inclusive mejores, en algunos casos, en respuesta inmune", destacó.

"Se nos ocurrió que una combinación puede ser Sputnik y Cansino y necesitamos 450 voluntarios", "Necesitamos 450 voluntarios que no hayan tenido COVID y tengan 1ra dosis de Sputnik entre 21 y 90 días. Se van a vacunar el mismo día que acepten participar y tener seguimiento", propuso.