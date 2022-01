Clases presenciales 2022: las universidades que exigirán el Pase Sanitario

Las casas de Altos Estudios promueven la vacunación por lo que los alumnos y alumnas que asistan de forma presencial deberán contar con el esquema completo de vacunación. Cómo obtenerlo.

De cara al inicio lectivo universitario 2022, ya son tres importantes universidades públicas nacionales que definieron que los alumnos y alumnas deberán presentar el Pase Sanitario para asistir a clases, lo que significa que deberán contar con el esquema de vacunación completo, de al menos dos dosis. Se trata de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad de La Matanza (UNLaM).

En este marco, en el caso de la Universidad Nacional de La Plata desde noviembre del año pasado rige la obligatoriedad pero en ese momento debía acreditarse una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por lo que para este nuevo ciclo lectivo, la modificación implicará que se presente el esquema completo con ambas dosis para ingresar a la casa de Altos Estudios.

Desde la UNLP, que comunicó a finales de diciembre que recibirá a 33.144 alumnos en este nuevo año, remarcaron que estan "en sintonía y adhiere a las disposiciones de los organismos sanitarios nacional y provincial, de los cuales aguardamos ahora lineamientos respecto al proceder en el sistema educativo en general".

Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que se encuentra en diversas provincias del país, también exigirá el Pase Sanitario, puntualmente, en las regionales de Tucumán y Haedo. “La UTN –Facultad Regional Tucumán– dispuso solicitar el pase sanitario a cada individuo como requisito para ingresar a las instalaciones de la unidad académica”, detallaron en el comunicado oficial que fue publicado en las redes sociales oficiales de la universidad.

En tanto, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) presentó una resolución que establece que los mayores de 13 años deben contar con el esquema completo de las dos dosis para poder participar de actividades presenciales. Se trata de la resolución 717/21, firmada en diciembre de 2021. El protocolo define que “toda persona mayor de 13 años que acude a realizar una actividad presencial en la Universidad debe acreditar que posee el esquema de vacunación completo desde, al menos, 14 días previos a la visita”. Esta media rige para el campus ubicado en Florencio Varela 1903 y la sede de CABA en Moreno 162.

La resolución asimismo contempla que los casos que no cuenten con el pase sanitario por razones médicas, deberán presentar una “habilitación especial” y que el servicio de salud de la institución estudiará su caso de forma individual. “Las y los estudiantes que no hayan completado su esquema de vacunación, por no haber alcanzado el intervalo necesario para la aplicación de la segunda dosis, deben subir el certificado al sistema Intraconsulta y actualizarlo una vez que se apliquen una nueva dosis”, remarca en la resolución de universidad que dirige Daniel Eduardo Martínez.

Por ahora, resta que se exprese al respecto instituciones públicas como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), entre otras casa de Altos Estudios.

¿Cómo gestionar el Pase Sanitario?

La forma de acreditación es a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19” que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS. La versión correcta de la app es la 3.6 y ya se encuentra disponible para descarga en una versión de prueba y está completamente operativa desde el 1 de enero de 2022.

Si el autodiagnóstico de la aplicación arrojara algún síntoma compatible con coronavirus o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso activo de COVID-19, se bloqueará la pantalla de la aplicación, sin permitirle al usuario acceder al certificado hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo.

Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado de vacunación contra coronavirus en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).