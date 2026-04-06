Accidente en Parque de la Costa: cuál es la montaña rusa que falló y que promocionan como un juego de "adrenalina"

Lo que debía ser una tarde de adrenalina y diversión en familia terminó en un momento de tensión que nadie esperaba. Este viernes santo, la montaña rusa "El Desafío" del Parque de la Costa, ubicado enTigre, provincia de Buenos Aires, sufrió una falla mecánica que dejó a más de 15 pasajeros varados en altura durante aproximadamente 20 minutos.

La atracción, que el parque promociona como un juego que "pone a prueba los límites tanto física como mentalmente" y que promete "una descarga de adrenalina que hará que el tiempo se detenga", fue la protagonista de un incidente que quedó grabado en los celulares de los presentes.

"El Desafío": una montaña rusa de alta intensidad

Según la descripción oficial del parque, "El Desafío" es una de las montañas rusas más intensas del predio. Está diseñada para compartir con amigos o familiares mientras "superan sus miedos juntos". Sin embargo, este viernes la emoción se transformó en angustia cuando una parte de la estructura se dañó de manera repentina, provocando la detención del carro en un punto elevado del recorrido.

El video que se viralizó

Matías Bertuna, un visitante que estaba esperando para subir al juego, grabó el momento exacto en que los pasajeros quedaron suspendidos en el aire. Las imágenes, que publicó en su cuenta de TikTok, se viralizaron rápidamente. En el video se ve a las personas inmovilizadas en lo alto, mientras desde abajo otros asistentes las observaban con preocupación.

"Estaban colgados, no podían bajar. Fue muy tenso", comentó Bertuna en su publicación. Según testigos, los pasajeros permanecieron más de 20 minutos sin poder descender por sus propios medios.

Sin heridos, pero con nerviosismo

Afortunadamente, no se registraron heridos. Sin embargo, la situación generó nerviosismo tanto entre los que estaban a bordo del juego como entre el público que los miraba desde abajo. Algunos pasajeros, visiblemente asustados, intentaron mantenerse calmados mientras el personal del parque trabajaba para resolver la falla.

El parque, que en uno de los días de mayor concurrencia del año recibió a miles de visitantes, no emitió un comunicado oficial de inmediato. Fuentes del lugar indicaron que la atracción fue detenida y que se realizaron las tareas de auxilio correspondientes.

Antecedentes y contexto

El incidente reavivó la preocupación por el mantenimiento de las atracciones mecánicas en los parques de diversiones del país. Si bien no es frecuente que ocurran fallas de este tipo, cada vez que suceden generan un fuerte impacto en la opinión pública.

Cabe recordar que la metalúrgica José Cascasi y Cía, que participó en la construcción de montañas rusas en el Parque de la Costa y en la instalación de las pasarelas de las Cataratas del Iguazú, anunció recientemente el cierre de su planta en Tigre y el despido de todos sus trabajadores. Sin embargo, no hay información que vincule ese cierre con el mantenimiento actual de las atracciones.