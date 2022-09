Médicos de CABA anuncian un paro en reclamo de un aumento salarial y en defensa del hospital público

Será el martes 27. Los trabajadores sostienen que llevan seis años con pérdida salarial progresiva y los profesionales prefieren trabajar en clínicas privadas. Desde el Gobierno porteño afirman que están en plena negociación.

La Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anunciaron un paro de actividades por 24 horas, que regirá hasta hasta las 00 del próximo martes 27 de septiembre, en un reclamo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de "un aumento salarial por encima de la inflación y mejoras en las condiciones laborales". Además, se exigen medidas "en defensa de los hospitales públicos".

En diálogo con El Destape, el presidente de la AMM, Carlos Rojo, señaló que llevan "seis años con pérdida salarial progresiva, más o menos un 50 por ciento del salario". "En lo que va de este año, llevamos una pérdida del 17 por ciento y lo que nosotros queremos es recuperarlo entre septiembre y octubre", enfatizó. Posteriormente, el profesional planteó "seguir monitoreando la inflación para no seguir perdiendo". Según Rojo, en los próximos meses buscan tener diálogo con el Gobierno y continuar con las charlas pero "por ahora no hay respuesta positiva y no llegaron a ningún acuerdo".

Ante la consulta de este medio, fuentes del Ministerio de Salud porteño afirmaron que están dialogando con los trabajadores y trabajadoras de la salud y sostuvieron que se trata de un reclamo enmarcado en la negociación paritaria. Sin embargo, Rojo sostuvo: "La oferta del Gobierno fue flaca, nos ofertaron un 5 en septiembre y un 3 en octubre, lo cual es malo y no nos sirve absolutamente por eso decidimos hacer un paro". La medida se definió este martes tras una asamblea.

Respecto a la situación de los hospitales, el profesional dio el ejemplo sobre los residentes que no toman las vacantes en los hospitales de CABA, puntualmente, en los pediátricos. "Es un ejemplo de cómo influye el salario en la salud pública. Todos aquellos residentes salen muy bien formados pero no se quedan y se van a los privados", señaló. Por último, puntualizó sobre la falta de equipamiento y tecnología en los centros de salud públicos de CABA.

A mediados de marzo, los trabajadores y trabajadoras realizaron una medida de fuerza y recordaron que se cumplían dos años de ser declarada la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 "todo el mundo se encerró, excepto los médicos y médicas, y todo el equipo de salud que estuvo al pie del cañón en todos los hospitales". "Estamos convencidos de que ahora es el momento de decirle a los gobiernos y a la sociedad toda que requerimos de mejores condiciones de trabajo y de un mejor salario", sostenía Jorge Gilardi, de la AMM.

Asimismo, Gilardi sostuvo que "no hubo un reconocimiento al equipo de salud". Y señaló: "Es momento de que se les brinde a los médicos lo que se merecen. En este momento, nos ofrecen una paritaria que consideramos insuficiente. Pedimos que se supere la pauta inflacionaria, porque el sueldo de los médicos está retrasado".