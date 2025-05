Paro de colectivos: qué líneas no paran el martes 6 de mayo

Paro de colectivos.

El martes 6 de mayo habrá un paro de colectivos, según confirmó la UTA (Unión Tranviarios Automotor) después de varios intentos de conciliación frustrados, y se supo qué líneas no se adherirían a esta medida. Al mismo tiempo, se conoció qué otras sí serán parte del paro y no tendrán actividad mañana.

Después de la última reunión conciliatoria entre sindicalistas, cámaras empresariales y el Gobierno, la UTA confirmó el paro de colectivos de mañana. Según reveló Clarín, las líneas de la empresa DOTA no afirmaron su acatamiento o no ante la medida de fuerza y su director confirmó que respetarán la decisión de cada chofer, por lo que muchos colectivos del grupo no funcionarían y otros sí.

Se trata de las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570, 740, de la Provincia de Buenos Aires.

La palabra de la UTA sobre el paro de colectivos del 6 de mayo

"El paro está confirmado para mañana. No tengan ninguna esperanza. El paro está cantado, no hay ninguna razón para que nosotros lo levantemos. No hay intención de aumentar más del 1% la paritaria", comentó el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso.

Al mismo tiempo, fuentes de la UTA, en diálogo con El Destape, no descartaron que haya una solución al conflicto mediante novedades que puedan surgir este lunes. Y resaltaron que "el Gobierno se encuentra hablando con los empresarios" para lograr algún avance que resuelva la paritaria.

El paro de colectivos de la UTA del martes 6 de mayo

La UTA (Unión Tranviarios Automotor) adelantó qué lineas de colectivos pararán el próximo martes 6 de mayo de 2025, en el marco del nuevo paro de colectivos. Esta nueva medida, que afectará a varias líneas y a miles de trabajadores que lo utilizan para llegar a sus puestos de trabajo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el resto del país, fue convocada tras el fracaso en la negociación paritaria con las cámaras empresariales.

Si este paro se concreta, más de 300 líneas de colectivos van a parar en el AMBA. Entre ellas, se encuentran: 22, 114, 129, 143, 145, 148, 159, 219, 300, 338, 372, 382, 383, 406, 500, 584, 603, 619 y 620. El paro también tendrá lugar en el interior del país.

"Los empresarios han ofrecido por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio. Con ello se ofrecen sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. Una falta de respeto", señaló el comunicado del sindicato.