Paro de colectivos: la UTA adelantó qué lineas no funcionarán este martes 6 de mayo.

La UTA (Unión Tranviarios Automotor) adelantó qué lineas de colectivos pararán el próximo martes 6 de mayo de 2025, en el marco del nuevo paro de colectivos. Esta nueva medida, que afectará a varias líneas y a miles de trabajadores que lo utilizan para llegar a sus puestos de trabajo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), fue convocada tras el fracaso en la negociación paritaria con las cámaras empresariales.

En la audiencia, participaron representantes de las seis cámaras del transporte, dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. El sindicato había llegado a la reunión con la expectativa de obtener una mejora significativa al 7% ofrecido, pero eso no ocurrió. Como consecuencia, más de 300 líneas que circulan en el AMBA se van a ver afectadas por este paro.

La UTA rechazó la oferta presentada por las empresas, calificándola como "vergonzosa". Además, denunciaron la pasividad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, advirtiendo que el transporte público continúa funcionando únicamente gracias al compromiso de los trabajadores. Finalmente, el gremio anunció un paro de colectivos para el martes 6 de mayo. Sin embargo, la confirmación oficial de la huelga dependerá de lo que ocurra en una nueva audiencia convocada para el lunes 5 de mayo.

Qué líneas de colectivos pararán este martes 6 de mayo, según anunció la UTA

Si este paro se concreta, más de 300 líneas de colectivos van a parar. Entre ellas, se encuentran: 22, 114, 129, 143, 145, 148, 159, 219, 300, 338, 372, 382, 383, 406, 500, 584, 603, 619 y 620.

El comunicado de la UTA

"Los empresarios han ofrecido por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio. Con ello se ofrecen sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. Una falta de respeto", comienza el comunicado.

En el texto, se destaca que "pese a las gestiones realizadas por este Consejo Directivo Nacional, hasta el momento no se ha podido mejorar el ofrecimiento empresario y se ha agotado el periodo de Conciliación Laboral Obligatoria". "Conforme ello, como primera medida, se ha resuelto un paro de actividades por 24 horas para el día martes 6 de mayo del corriente, a partir de las 00.00 hs. a nivel nacional, en empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia. Una vez más los trabajadores todos juntos, sin distinciones, saldremos a defender nuestros salarios. ¡Los convocamos a todos y todas!", cierra el mensaje.

La UTA advirtió: "Los empresarios tienen que darnos respuestas"

Mario Calegari, vocero de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ratificó el paro del próximo 6 de mayo, que afectará a los colectivos de todo el país. En diálogo con El Destape 1070, el vocero de la UTA atribuyó al sector empresario la responsabilidad de la medida de fuerza. "Venimos desde hace muchos meses negociando con el sector empresario y todas las reuniones eran negativas", indicó Calegari después del anuncio de la medida de protesta.

El vocero del gremio explicó: "Ayer terminó la conciliación obligatoria y sin respuesta positiva por eso es que el día de hoy que después de la última reunión que hicimos con las cámaras empresarias no se resolvió nada y decidimos continuar con esa medida que no pudimos llevar adelante y establecimos el paro a nivel nacional el 6 de mayo por 24 horas em corta y media distancia". Calegari opinó que "son los empresarios los que tienen" que darle "respuestas" al gremio. "Nosotros no participamos de la discusión de los empresarios con el gobierno", cerró.