Cómo sigue el paro de colectivos este lunes: qué líneas se ven afectadas

La medida de fuerza continúa con reducción en los servicios de las líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Lo confirmó el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, José Troilo.

Un nuevo paro de colectivos afecta este lunes 22 de agosto el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una reducción de hasta el 30 por ciento de la frecuencia de los recorridos. La medida de fuerza comenzó el viernes por la noche en el AMBA.

En este marco, el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo justificó que la reducción de los servicios hasta un 30% "no es paro" sino "un reordenamiento de los servicios que podemos dar en relación a los recursos que tenemos". "Desde el lunes vamos a reducir en algo los servicios”, adelantaba Troilo que detalló que “habrá una menor frecuencia entre un 20% y 30% de los servicios que hay habitualmente” y confirmó que sigue la restricción entre las 22 y las 5 de la mañana.

La decisión fue tomada por las compañías que integran la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.) en el marco del conflicto de las empresas de transporte con el gobierno por los subsidios.

Cuáles son las líneas de colectivo afectadas

El paro afecta a las siguientes líneas: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390 y 395.

También a las 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.

En tanto, Troilo afirmó que hay una deuda de 17 mil millones de pesos con las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires. "Hubo un pago en el orden de los 900 millones de pesos pero lo que consumimos es mucho más, eso no alcanza ni para el combustible, los insumos aumentaron mucho de precio, las empresas no pueden soportar más los atrasos y muchas están recibiendo intimaciones de AFIP por no poder pagar las cargas sociales”, lanzó.

Respecto el porcentaje que abona el pasajero y el Estado en cada boleto de colectivo, el representante de CEAP dijo: “Hoy en día lo que aporta el pasajero es el 13% que necesita una empresa para circular mínimamente y el 87% restante lo paga el Estado, al estar retrasado en sus aportes es muy complicado”

"Hoy (el boleto) debería estar en 160 pesos, pero es mucho” para un trabajador. “Debieron darse subas parciales y si hoy el pasaje estaría en 50 pesos no sería tan extraordinario y sería parte de la solución a todo esto”, completó.