Paritaria nacional docente 2022: maestros logran una suba del 114%

CTERA informó que además pidieron que los docentes no paguen impuesto a las ganancias. La

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) informó que lograron un acuerdo con el gobierno nacional para aumentar los sueldos un 114 por ciento en las paritarias 2022. El porcentaje es superior a la inflación anual acumulada hasta el momento. Los trabajadores destacaron además que pidieron dejar de pagar el impuesto a las ganancias.

De acuerdo a la información a la que accedió El Destape, la paritaria tendrá tres cuotas a pagar en diciembre, enero y febrero. De esta forma el salario inicial de un docente, que sirve como referencia para ser el mínimo que paguen las provincias, alcanzará los cien mil pesos de bolsillo. Los aumentos porcentuales serán:

• Alcanza al 97% con los haberes del mes diciembre de 2022.

• 105,9% con los haberes de enero de 2023.

• 114% con los haberes de febrero 2023.

"CTERA ratificó que el salario no es ganancia y que las y los trabajadores de la educación no tributen el impuesto a las ganancias, además se solicitó que mientras se continúe discutiendo no se descuente en el aguinaldo del mes de diciembre", informaron desde el gremio.

Los docentes, representados en la negociación por Sonia Alesso y Roberto Baradel, además acordaron que el Ministerio de Educación convocará a la Paritaria Nacional Docente a comienzos del año 2023 para empezar a discutir la pauta salarial para el año entrante.

Paritaria Camioneros 2022: suba de 107% y un bono de $ 100 mil

Por el momento, la paritaria de los docentes es de las más altas registradas. Una que se acerca es la acordada por el gremio de Camioneros, liderado por Hugo y Pablo Moyano, que cerró en octubre su paritaria con las cámaras del sector por un 107% de aumento, más un bono de 100 mil pesos.

El sindicato reclamaba inicialmente una suba salarial del 131%, frente a la oferta de los empresarios que llegaba solo al 84%. Finalmente, las partes lograron llegar a un punto medio para cerrar el acuerdo. De este modo, no tendrá lugar el paro general al que Camioneros había convocado a partir de este próximo lunes tras el fracaso de las negociaciones previas en el Ministerio de Trabajo.

Camioneros llegó a un acuerdo por un 27% de aumento en noviembre de 2022, un 27% en febrero de 2023, un 27% en mayo próximo y finalmente un 26% en agosto del año que viene, un total del 107%. Adicionalmente, se acordó el pago de una asignación extraordinaria o bono de $100.000 a pagarse en cuatro cuotas en marzo, abril, mayo y junio de 2023. A este acuerdo hay que sumarle el beneficio que consiguió camioneros luego de que el Gobierno haya incorporado al Presupuesto 2023 un artículo por el cual se contempló que no abonen el Impuesto a las Ganancias sobre comida, viáticos, premios y otros complementos del sueldo.