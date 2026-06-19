Parece un paseo por Venecia, pero queda en Buenos Aires: el rincón con puentes y canales ideal para hacer algo distinto

No hace falta cruzar el océano para encontrar un paisaje de puentes, canales y casas sobre el agua. Apenas 32 kilómetros separan la Ciudad de Buenos Aires de Tigre, un destino que sorprende por su aire veneciano: el Delta del Paraná se despliega en una red de ríos, arroyos e islas que solo se recorren en lancha, kayak o catamarán. Las casas de madera con sus pequeños muelles, los puentes que unen islas y el ir y venir de embarcaciones crean una postal que bien podría ser de una ciudad italiana.

Navegar por el delta, la experiencia central

El principal atractivo de Tigre es, sin dudas, el Delta del Paraná. Una de las formas más populares de conocerlo es subirse a una de las lanchas colectivas que parten del puerto local y recorrer los canales principales. El viaje permite observar la vida ribereña: casas de fin de semana, pequeños comercios, escuelas y hasta una capilla a la que solo se llega por agua. Para quienes buscan mayor independencia, también se pueden alquilar kayaks o embarcaciones privadas.

Puerto de Frutos: artesanías y productos regionales

De regreso en tierra firme, el Puerto de Frutos es una parada obligada. Este tradicional paseo comercial funciona los siete días de la semana (con mayor actividad los fines de semana) y ofrece una enorme variedad de productos: muebles de madera rústica, plantas, artesanías, objetos de decoración y productos regionales. Caminar entre sus puestos es también una forma de entender la identidad del lugar.

Arte, gastronomía y entretenimiento

Tigre no es solo naturaleza. Sobre la costa, el Museo de Arte Tigre (ubicado en un edificio de principios del siglo XX) exhibe colecciones de pintura argentina. Para quienes buscan planes más recreativos, el Parque de la Costa ofrece juegos mecánicos y espectáculos, y el Casino Trilenium es otra opción para completar la jornada. La oferta gastronómica es variada: desde restaurantes con vistas al río hasta clásicas parrillas, pasando por locales de comida rápida junto al puerto.

Cómo llegar y cuándo ir

El acceso es sencillo. En tren, la Línea Mitre (ramal Tigre) llega directamente desde Retiro en unos 50 minutos. También se puede llegar por la Autopista Panamericana (ramal Tigre) o en colectivo (líneas 60, 21, 152, entre otras). El destino se disfruta todo el año: en verano, para refrescarse; en otoño, con los colores de los árboles; en invierno, para una escapada de fin de semana con aire puro.

Tigre no es solo una excursión. Es la prueba de que no hace falta irse lejos para encontrar paisajes distintos, ritmos diferentes y la sensación de estar en otro lugar.