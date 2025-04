Nuestro querido papa Francisco: el editorial de Roberto Navarro

El conductor y periodista Roberto Navarro lamentó la muerte del papa Francisco y destacó su rol fundamental como pieza política y social para el mundo y la Argentina. Ponderó su trayectoria y el llegado que deja para las próximas generaciones.

"En un momento oscuro de la historia humana, en un momento de retroceso civilizatorio, en un mundo arrollado por el egoísmo y la crueldad, Francisco obró como un pastor que cuidaba su rebaño, pero a la vez como un revolucionario que invitaba a hacer lío, a hacer ruido, a romper cadenas, a librarnos del mal y de quienes nos hacen mal", comenzó Roberto Navarro su editorial en El Destape 1070.

El periodista afirmó que Francisco "fue consciente desde un primer momento del desafío de la hora y tuvo tanto el coraje para enfrentarlo como la inteligencia para ampliar la base de feligreses abriendo la iglesia a quienes habían dejado afuera". Y siguió: "Defendió a los trabajadores, defendió a los pobres, estuvo al lado de los nadies. Les dijo a los poderosos lo que pensaba de sus acciones, intentó persuadirlos, hizo política".

"Desde el conservadurismo de la iglesia le abrió la puerta a los homosexuales. Estoy seguro, estoy seguro de que debe haber roto muchas barreras con ese mensaje. ¿Cuántos habrán primero aceptado y después convivido naturalmente con quienes antes juzgaban? Gracias a Francisco. El Papa luchaba contra la pobreza, pero también luchaba con su contracara: con la riqueza", agregó.

Remarcó que el Pontífice "tenía claro que en este mundo de superproducción de bienes y sobre todo de superproducción de alimentos, el hambre venía de la avaricia de los ricos y no de la vagancia de los pobres, como le gusta decir a la derecha". Al respecto, aclaró: "Claro, que el Papa no estaba de acuerdo con que los pobres tienen la libertad de morirse de hambre, ni con que el Estado debe darle la espalda a quien se rompe el lomo cada día para ganar su pan y no lo lo consigue".

"El Papa no podía querer a nuestros políticos de derecha, aunque fuera el hombre más tolerante de la tierra. Más allá de su pertenencia política, el Papa Francisco tenía una cercanía ideológica con la doctrina peronista, porque lo entristecía el dolor del otro y porque lo revelaba la injusticia. Francisco luchó contra el Dios mercado", agregó y destacó que "dio la pelea contra los que atacan nuestra casa común, que es la tierra".

En este sentido, admitió que "es una enorme pérdida para quienes estamos intentando resistir esta ola de maldad inaudita, de crueldad, de mentira, de cinismo y de hipocresía" y pidió: "Será nuestra tarea tomar sus enseñanzas, aprender de su tolerancia y su inteligencia, beber de su tesón, tomar la posta de su tarea evangelizadora de la bondad".

"Porque lo que ocurre hoy en este mundo atroz no es otra cosa que la antigua lucha entre el bien y el mal. ¿Qué otra cosa puede ser que en la capital federal haya un candidato que compite con el intendente a ver quién trata peor a la gente en situación de calle? ¿Qué otra cosa que el mal es que le saquen los alimentos a los comedores, remedios a enfermos que apaleen a jubilados?", disparó y reflexionó: "Me parece que si hay un legado que nos nos deja Francisco, es que la vida solo tiene sentido si haces es todo lo que está en nuestras manos mientras estemos en este mundo por hacer el bien, por dejar un mundo mejor al que recibimos por estar lo más cerca posible de quienes nos necesitan".

"Lo mejor que podemos hacer con nuestro dolor de hoy es convertirlo en coraje para seguir su consejo. Hagamos el lío", cerró.