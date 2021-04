El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó este miércoles que las nuevas cepas de coronavirus provenientes de Reino Unido y Manaos circulan en la Ciudad de Buenos Aires a pesar de no cumplir con ciertos "prerrequisitos" para definirla como circulación comunitaria. En conferencia de prensa, donde informa la evolución de la pandemia en dicho distrito durante cada semana, afirmó que "ambas cepas han sido detectadas, tanto de personas que han vuelto de Brasil o Europa".

Siguiendo la misma línea, en relación al estado actual de la pandemia, el titular de la cartera sanitaria afirmó: "Sabemos que ambas cepas están en el territorio argentino, en el área metropolitana y en la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esas cepas no tomen velocidad de contagio, porque son más contagiantes que las cepas que ya teníamos". Por esta razón llamó a extremar los cuidados, especialmente pensando en Semana Santa.

Destacando los cuidados de siempre -utilización de barbijo, distanciamiento y lavado de manos-, Quirós sumó la importancia de evitar lugares cerrados y mal ventilados. "El lugar donde estamos mucho tiempo con alguien y se contamina el aire ambiente por la humedad que la persona saca de la boca, necesitamos protegernos de los lugares cerrados", manifestó. Además, sobre quienes dejen CABA para pasar Semana Santa, pidió que se realicen un test en La Rural, Costa Salguero, terminales de ómnibus o Aeroparque.

Más allá de advertir sobre la fuerte carga viral de ambas variantes y de pedir que la gente respete las medidas sanitarias, avisó que por el momento se trata solo de viajeros y contactos estrechos quienes están contagiados con las dos cepas. "La categoría de circulación comunitaria tiene algunos prerrequisitos que aún no estamos seguros de que se cumplan, pero es un tema evolutivo, si no hay una circulación comunitaria clara hoy, lo habrá dentro una semana, no es cuestión de ponerle una categoría", reveló.

Por último, con respecto al aumento de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que no se puede comparar al año pasado porque están "testeando de tres a cuatro veces más" y por esa razón, "hoy se reportan muchos más casos". Mientras que sentenció: "Seguramente veamos números más significativos pero no necesariamente indican que la epidemia está más distribuida".