Los jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden acceder a una serie de cursos y talleres gratuitos para aprender nuevas habilidades, desarrollar actividades recreativas y mantenerse activos. Cómo inscribirse, qué opciones existen y quiénes pueden participar.

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Qué cursos gratuitos ofrece PAMI para jubilados y pensionados

Además de sus prestaciones médicas y la cobertura de medicamentos, PAMI cuenta con iniciativas educativas destinadas a las personas mayores. El objetivo es generar espacios de aprendizaje, recreación y encuentro, sin que los participantes tengan que pagar por las actividades ni acreditar conocimientos previos.

La propuesta se lleva adelante mediante los cursos universitarios UPAMI y los talleres sociopreventivos. Los primeros se dictan en instituciones de educación superior, mientras que los segundos funcionan en articulación con centros de jubilados y pensionados de distintas localidades del país.

La variedad de alternativas permite elegir actividades de acuerdo con los intereses personales. Entre las principales opciones disponibles se encuentran:

Computación: para aprender a utilizar una computadora y navegar por internet.

para aprender a utilizar una computadora y navegar por internet. Uso del celular: capacitación para aprovechar las funciones de los teléfonos inteligentes.

capacitación para aprovechar las funciones de los teléfonos inteligentes. Herramientas de oficina: cursos sobre programas como Microsoft Office.

cursos sobre programas como Microsoft Office. Escritura creativa y literatura: espacios para producir textos y conocer distintas obras literarias.

espacios para producir textos y conocer distintas obras literarias. Fotografía digital: aprendizaje de técnicas y herramientas para tomar fotografías.

aprendizaje de técnicas y herramientas para tomar fotografías. Dibujo y pintura: actividades para desarrollar la creatividad y la expresión artística.

actividades para desarrollar la creatividad y la expresión artística. Estimulación de la memoria: ejercicios para mantener activas distintas capacidades cognitivas.

ejercicios para mantener activas distintas capacidades cognitivas. Radio: propuestas para conocer cómo se producen contenidos radiales.

propuestas para conocer cómo se producen contenidos radiales. Movimiento y danza: actividades que combinan expresión corporal, ejercicio y socialización.

También hay alternativas de idiomas y otras disciplinas. Sin embargo, la disponibilidad depende de cada universidad, la ubicación y el período de cursada.

Cómo funcionan los cursos UPAMI y los talleres sociopreventivos

Una de las características más importantes de esta iniciativa es que no todas las actividades requieren trasladarse hasta una institución. Los cursos UPAMI pueden realizarse de manera presencial, virtual o mixta, según la propuesta de cada universidad participante.

En cambio, los talleres sociopreventivos tienen modalidad presencial y se desarrollan en centros de jubilados y pensionados. De esta manera, los afiliados pueden elegir entre distintas experiencias de aprendizaje y espacios de participación.

Además, existe la posibilidad de anotarse en hasta cinco cursos universitarios UPAMI y tres talleres sociopreventivos. Esta opción está sujeta a que la inscripción se encuentre habilitada y haya vacantes disponibles.

La inscripción se realiza online mediante la plataforma oficial del organismo.

Cómo inscribirse en los cursos gratuitos de PAMI

El trámite se realiza a través de internet, desde la plataforma oficial del organismo. Allí se puede consultar la oferta educativa, conocer las instituciones participantes y buscar actividades según la temática o la ubicación.

Para anotarte, tenés que seguir estos pasos:

Ingresá a www.pami.org.ar/talleresycursos/inicio. Elegí entre los cursos universitarios UPAMI y los talleres sociopreventivos. Buscá la actividad que te interese por temática, universidad o ubicación. Consultá la modalidad de cursada, los días, los horarios y los cupos disponibles. Completá tus datos personales y confirmá la inscripción.

Una vez finalizado el procedimiento, el docente o responsable de la actividad se comunica con el participante por correo electrónico o teléfono. A través de esos medios informa cómo comenzar y brinda los detalles necesarios para incorporarse al curso.

Quiénes pueden acceder a los talleres y cuáles son los requisitos

Las actividades están destinadas principalmente a jubilados y pensionados afiliados a PAMI. Una de las ventajas es que no se exige formación universitaria ni experiencia previa para participar.

Sin embargo, existen algunas alternativas para personas mayores que no están afiliadas al organismo. La Universidad Nacional de General Sarmiento, por ejemplo, contempla un mecanismo de inscripción específico para mayores de 65 años.

Como las actividades y las vacantes pueden modificarse según el calendario de cada institución, es importante ingresar periódicamente a la página oficial de PAMI para conocer las opciones disponibles y consultar cuándo se habilitan nuevas inscripciones.