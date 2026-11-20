El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó que sus prestadores tienen prohibido exigir pagos adicionales por consultas, recetas, estudios y otras prestaciones incluidas en la cobertura médica. La advertencia alcanza a profesionales, clínicas y centros de diagnóstico de todo el país. Además, el organismo explicó cómo deben actuar los afiliados y cuáles son los canales disponibles para denunciar los cobros indebidos.

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PAMI: qué prestaciones no pueden tener cobros adicionales

A través de un comunicado el PAMI ratificó que las personas afiliadas no deben pagar ningún importe extra por los servicios médicos contemplados en su cobertura. La prohibición incluye las consultas con médicos de cabecera y especialistas, la emisión de recetas, las órdenes médicas y los estudios de diagnóstico.

También alcanza a las prestaciones brindadas en clínicas privadas, laboratorios y centros de diagnóstico por imágenes que formen parte de la cartilla del organismo.

Desde el organismo remarcaron que solicitar dinero adicional por alguno de estos servicios constituye una práctica ilegal. Por lo tanto, ningún profesional o establecimiento habilitado para atender a sus afiliados puede condicionar la prestación médica al pago de un plus.

El organismo también explicó por qué los pacientes no deben afrontar estos gastos. Los prestadores reciben directamente de PAMI la remuneración correspondiente por los servicios que brindan. En consecuencia, no está permitido trasladar ese costo a los jubilados y pensionados mediante recargos particulares.

Qué hacer si un médico o prestador de PAMI te cobra un plus

Ante un pedido de dinero adicional, la primera recomendación del Instituto es no realizar el pago. Los afiliados no están obligados a entregar dinero por una prestación que ya se encuentra contemplada dentro de su cobertura médica.

Además, es importante reunir información sobre lo sucedido para poder presentar un reclamo. PAMI aconseja registrar el nombre del profesional o establecimiento involucrado y la fecha en la que ocurrió la atención.

¿Qué pasa si ya pagaste el importe solicitado? En ese caso, también podés realizar la denuncia. El organismo recomienda conservar el comprobante o recibo de pago, ya que funciona como respaldo para acreditar el cobro indebido.

La presentación puede realizarla directamente la persona afiliada o alguno de sus familiares. Una vez recibida, las áreas correspondientes del Instituto analizan la situación y pueden aplicar sanciones administrativas al prestador cuando se confirma la irregularidad.

Dónde denunciar los cobros ilegales en PAMI

Para facilitar los reclamos, el organismo dispone de tres alternativas para informar los pedidos de dinero adicionales. Los afiliados pueden elegir el canal que les resulte más conveniente:

Por teléfono: comunicarse con la línea gratuita 138, correspondiente al servicio PAMI Escucha y Responde.

comunicarse con la línea gratuita 138, correspondiente al servicio PAMI Escucha y Responde. Por internet: ingresar al sitio oficial de PAMI y completar la presentación con los datos del incidente.

ingresar al sitio oficial de PAMI y completar la presentación con los datos del incidente. De manera presencial: acercarse a la agencia de PAMI más cercana al domicilio para formalizar la denuncia.

Los médicos y centros de salud no pueden exigir pagos extra.

En todos los casos, es importante aportar la mayor cantidad de información posible sobre el episodio, incluyendo los datos del profesional o centro médico y cuándo ocurrió el cobro.

Qué sanciones puede aplicar PAMI a los prestadores

Las denuncias recibidas son evaluadas por las áreas técnicas del Instituto. Cuando se comprueba que un profesional o establecimiento exigió un pago no autorizado, PAMI puede aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

La medida busca evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse y garantizar que los afiliados reciban las prestaciones contempladas en su cobertura sin tener que afrontar gastos adicionales.

Por eso, si un médico, laboratorio o centro de atención te exige un pago extra por una consulta, receta o estudio cubierto, recordá que podés negarte a abonarlo y realizar la denuncia ante el organismo.