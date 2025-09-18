Violento enfrentamiento a la salida de un boliche en Palermo: dos heridos y cinco demorados

Violento enfrentamiento a la salida de un boliche en Palermo: dos heridos y cinco demorado

Dos jóvenes fueron apuñalados y cinco personas resultaron demoradas esta madrugada tras una pelea multitudinaria en la puerta del boliche INK, ubicado en Niceto Vega al 5600, en el barrio porteño de Palermo. La pelea se habría desatado por un intento de robo dentro del local bailable.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.30, luego de una pelea dentro del local. Según informaron fuentes de seguridad, la disputa se habría iniciado cuando un grupo intentó sustraer una cadena a uno de los asistentes, lo que derivó en una batalla campal.

Cómo fue el enfrentamiento en el boliche de Palermo

Durante el enfrentamiento, dos hombres sufrieron heridas de arma blanca y fueron trasladados por el SAME al Hospital Fernández. En tanto, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad intervinieron en el lugar, solicitaron asistencia médica y demoraron a cinco personas -cuatro hombres y una mujer- a una cuadra y media del boliche.

“Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, apuntó Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

En tanto, la investigación continúa para determinar responsabilidades y esclarecer el origen del conflicto. La policía realizó trabajos y cotejos en el lugar del hecho para recabar más pruebas y definir a los responsables.

Hace unos meses ocurrió un episodio similar a la salida de un boliche en Palermo, donde un grupo de cuatro personas protagonizó un tiroteo que terminó con un joven baleado. El hecho ocurrió en la calle Dorrego al 1700. De acuerdo al detalle de la denuncia, los presuntos atacantes se desplazaban en dos autos: un Volkswagen Vento y un Volkswagen Fox, los cuales fueron rápidamente rastreados por las autoridades a partir del reporte policial.