Alerta por escape de gas en Palermo: rompieron un caño maestro en una obra

Un impresionante escape de gas está afectando a la avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo. El hecho ocurrió esta mañana en medio de una obra y provoca el corte total de tránsito en la zona. Pasado el mediodía, se cerró el shopping Los Arcos y la estación de trenes de Palermo. La línea San Martín circula de manera limitada entre Villa del Parque y Pilar.

El siniestro se dio tras la rotura de un caño maestro cuando se realizaba una obra de repavimentación de los carriles exclusivos del Metrobus, en el marco de una excavación. Ante esto, se lleva a cabo un operativo conjunto entre personal del Gobierno de la Ciudad, Bomberos, el SAME y Metrogas en el cruce de Juan B. Justo y Paraguay. Personal de las Comisarías Vecinales 14 B y 14 A cortaron preventivamente el tránsito a la espera de personal de Metrogas, que ya trabaja en la fuga.

Según explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti en TN, "una máquina rompió un caño de gas en Juan B. Justo y Paraguay, es mucha la presión que está saliendo y por eso están trabajando los Bomberos de la Ciudad con varias líneas para tratar de disipar el olor que se percibe". Asimismo, detalló que "también trabaja Metrogas para obturar, tomamos todas las precauciones a dos o tres cuadras a la redonda".

"Está muy cerca el Sanatorio Arcos, nos hemos contactado con ellos. Hasta ahora, la situación está controlada y normal", explicó. En tanto, pasado el mediodía se cerró el shopping Los Arcos y la estación de trenes de Palermo. La línea San Martín circula de manera limitada entre Villa del Parque y Pilar.

A través de un comunicado, el gobierno de la Ciudad detalló que están llevando adelante el operativo y está controlado y recomendaron "evitar la zona de Palermo por el corte de tránsito que afecta a la avenida Juan B. Justo".

En este marco, Diego Coria, comandante escuadrón de Bomberos CABA, explicó que pasado el mediodía "por el momento, las tareas están controladas por el momento. Se está trabajando con dos líneas de agua sobre el escape.

"El escape es de, aproximadamente, en un ramal de alta presión de gas, 10 kilos de presión. Por eso el ruido y la gran cantidad de gas. La idea de trabajar con dos líneas es encerrarlo e hidrolizar el producto, visualizar por dónde se mueve el escape", agregó. En estos momentos, se está monitoreando el Sanatorio Swiss Medical, por ahora no evacuan.

Detalló que "al tener 10 kilos de presión hacia la parte superior, nosotros vemos el movimiento del gas y generamos la lluvia del agua para hacer ese seguimiento. También para que ninguna fuente de calor próxima, que no tenemos nada, pueda generar que esto se inicie. Debido a la presión, es extraño que se pueda encender la llama".

"La empresa está haciendo excavaciones a 20 metros del punto cero para hacer el prensado de ese caño. Calculamos que entre una o dos horas más de trabajo en el lugar. Nosotros estamos de forma preventiva ahora, la empresa debe encargarse de la presión del gas”, cerró.

Las reacciones de los vecinos al escape de gas en Palermo

Hélida, vecina evacuada de ahi, en TN, contó cómo vivieron los hechos que afectan la zona céntrica de Palermo. "Abrimos la farmacia y a la media hora, escuchamos una explosión. Por el olor nos dimos cuenta que era gas, y cerramos la farmacia. Era impresionante el olor a gas, le preguntamos al SAME si podíamos estar en la farmacia y nos dijeron que no había peligro, y que nos iban a avisar cualquier cosa. A la media hora, nos pidieron que evacuemos el lugar porque se estaba llenando de gas adentro".

"Estamos en la esquina de la farmacia, sacaron a todos. Evacuaron una pizzería, una obra cercana. Acá nomás está el Sanatorio Los Arcos, no sé si los evacuaron a ellos; pero un laboratorio sobre Paraguay también los evacuaron", agregó y cerró: "Nosotros ahora estamos en la vereda, a una cuadra del lugar. No te dejan pasar. Les preguntamos por qué no cortan el gas y nos dijeron que el gas que está saliendo es el que estaba en los caños".