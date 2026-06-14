La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, tras ser lanzada sin cuerdas desde el Puente del Esqueleto en Limeira, Brasil, sigue generando conmoción. En las últimas horas, hablaron los hombres responsables del procedimiento y ofrecieron una versión que causó aún más indignación.

Según informó O Globo, los tres detenidos aseguraron que “sufrieron un desmayo” en el momento en que debían colocar las cuerdas de seguridad. Esta explicación fue considerada por la Policía como insuficiente y contradictoria. Ante esto, la oficial Andréa Dantas Levy declaró que seis personas fueron llevadas a la comisaría, aunque solo tres permanecen bajo arresto. Los demás fueron liberados, pero continúan bajo investigación.

Los detenidos son Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. Dos de ellos dijeron ser los encargados de atar las cuerdas, pero insistieron en que se desmayaron durante el procedimiento. Por su parte, el tercero de los acusados manifestó que únicamente fue llamado para ayudar a sostener las piernas de la víctima en el momento del lanzamiento. Con ello intentó deslindarse de responsabilidades.

No obstante, la Policía subrayó que los hombres “intentaron eludir la responsabilidad de revisar la cuerda”. En palabras de las fuentes citadas por O Globo, “debería haber habido dos cuerdas colocadas y no había ninguna”. Asimismo, el jefe policial indicó que en un deporte de riesgo como este, el equipo debe revisarse al menos tres veces antes de cada salto. La omisión, por tanto, constituye una negligencia grave.

En un comunicado enviado a TV Globo, la defensa de los acusados sostuvo que los tres tienen experiencia en la actividad y que esta fue la primera víctima mortal en años de operación. Sin embargo, la Fiscalía los imputó por homicidio con dolo eventual, figura que se aplica cuando el acusado no busca directamente el desenlace fatal, pero prevé la posibilidad de daño y aun así asume el riesgo.

La versión de los detenidos, basada en un supuesto desmayo, fue recibida con escepticismo por los investigadores. Para la Policía, se trata de un intento de justificar la falta de revisión del equipo. Además, testigos del hecho señalaron que se escucharon gritos de alerta en el momento del lanzamiento: “¡La cuerda! ¡La cuerda!”, lo que refuerza la hipótesis de que los responsables eran conscientes de la omisión. Medios brasileños como G1 y O Globo remarcaron que el caso generó un fuerte cuestionamiento sobre la regulación de los deportes extremos en el país.