¿A qué países se puede viajar sin pasaporte argentino?

Los ciudadanos argentinos pueden viajar a varios países de Sudamérica sin necesidad de presentar pasaporte. Gracias a los acuerdos vigentes entre los países miembros y asociados del Mercosur, es posible ingresar únicamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado.

¿Cuáles son los países a los que se puede ingresar solo con DNI?

Actualmente, los argentinos pueden viajar sin pasaporte a Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, países que integran o están asociados al Mercosur. También pueden ingresar únicamente con DNI a Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.

Para estos destinos no es obligatorio presentar pasaporte en los controles migratorios, aunque el documento debe encontrarse actualizado y en condiciones que permitan identificar al titular.

Documentación para egresar del país | Argentinos con destino a países miembros o asociados del MERCOSUR:

Uruguay.

Paraguay.

Brasil.

Chile.

Bolivia.

Ecuador.

Venezuela.

Colombia.

Perú.

Documentos válidos de viaje:

Documento Nacional de Identidad.

Pasaporte.

¿Qué requisitos hay que cumplir para ingresar solo con el DNI?

La Dirección Nacional de Migraciones recomienda verificar que el DNI sea el último ejemplar emitido y que no presente daños significativos. Además, cada país puede solicitar documentación complementaria según el motivo y la duración del viaje.

En el caso de los menores de edad, pueden exigirse autorizaciones especiales cuando viajan solos o acompañados por uno de sus padres.

Si bien el pasaporte no es obligatorio para ingresar a los países mencionados, muchos viajeros optan por llevarlo como documento adicional de identificación. Para destinos fuera de Sudamérica, en cambio, el pasaporte continúa siendo un requisito indispensable.

Los acuerdos de libre circulación dentro de la región facilitan los viajes turísticos, laborales y familiares, permitiendo que millones de argentinos se desplacen por países vecinos utilizando únicamente su DNI.