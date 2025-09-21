La Policía de Córdoba desarticuló este domingo una organización delictiva dedicada al abigeato, faenamiento clandestino y venta ilegal de ganado vacuno en el norte de la provincia. Los procedimientos terminaron con la detención de ocho personas: la banda incluía a padre, hija, yernos y vecinos.

La organización criminal era investigada por operar bajo la modalidad “del campo al mercado negro”, dedicándose al robo y posterior comercialización ilegal de carne.

Las detenciones se realizaron en distintas localidades rurales del departamento Ischilín, como Villa Albertina, Cañada de Río Pinto y Copacabana. Según detallaron las autoridades policiales, entre los arrestados hay cuatro hombres y dos mujeres. Todos ellos habrían tenido participación en las distintas etapas del ilícito, cubriendo toda la cadena delictiva.

Para concretar los arrestos y los allanamientos, se movilizó personal especializado del Comando de Acción Preventiva (CAP), la Patrulla Rural y el grupo táctico Eter.

Además de las detenciones, en el marco de los allanamientos, se procedió al secuestro de teléfonos celulares. Estos dispositivos serán sometidos a peritajes exhaustivos como parte fundamental de la investigación para determinar el alcance total de la red.

La causa judicial que investiga la desarticulación de esta banda de abigeato se encuentra bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes. La investigación es dirigida por la Dra. Analía Cepede.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa de un noveno individuo, un sospechoso que ya fue identificado y que está prófugo de la Justicia.

Escapó de un control policial y chocó contra una casa en Córdoba: llevaba 120 dosis de cocaína

Un hombre quedó detenido este fin de semana tras evadir un control policial y chocar contra una casa durante su intento de fuga en la ciudad de Córdoba. Es que, según informó la Policía, el hombre llevaba 120 dosis de cocaína en el interior de su auto.

El operativo se realizó en la calle Álvarez Condarco al 1500, en barrio Yofre. El procedimiento fue llevado adelante, según se informó, tras un seguimiento controlado por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP).

Durante su huida, el conductor perdió el control de su Fiat Uno y chocó contra la pared de un domicilio, causando daños materiales. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Además de la droga, las autoridades también secuestraron un bolso con dinero y un teléfono celular.