El Ministerio del Interior de Tucumán avanza con las obras de iluminación en la Autopista Circunvalación, una vía considerada estratégica para la movilidad en la provincia.

Con una inversión aproximada de 7 millones de pesos, los trabajos impactarán en la vida cotidiana de miles de tucumanos, visitantes y transportistas que utilizan el trazo a diario.

“Estas cosas no se hicieron a nivel nacional, así que el gobernador tomó esta gran decisión. Primero se va a iluminar un vasto sector de la autopista Circunvalación que beneficiará a todos los tucumanos que la transitan y también a quienes vienen de otras provincias, porque es el camino obligado tanto hacia el norte como hacia el sur”, detalló el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, en diálogo con Los Primeros.

¿Cuáles son las obras que se están realizando en la autopista Circunvalación de Tucumán?

Desde la cartera del Interior provincial remarcaron en la trascendencia en materia de seguridad vial de las obras efectuadas sobre la Autopista Circunvalación, dado que constituye un paso obligado dentro de las principales rutas nacionales que cruzan el territorio tucumano.

"Circunvalación es uno de los accesos más utilizados por transportistas, turistas y vehículos particulares que circulan diariamente, lo que la convierte en un punto neurálgico de la movilidad provincial", insistió Monteros.

En la misma línea, el funcionario enfatizó en que la responsabilidad sobre estas arterias "corresponden a Vialidad Nacional", pero el Ejecutivo tucumano resolvió avanzar con las obras ante la necesidad urgente de dar respuestas.

“Estas rutas tienen que ser mantenidas por Vialidad de la Nación”, sumó.

Tucumán sumó obras de infraestructura en San Pablo y Lules

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, inauguró el lunes nuevas obras de alumbrado público sobre la ruta provincial 301, en el tramo que une San Pablo con la ciudad de San Isidro de Lules. Además, habilitó trabajos de pavimentación en calle San Martín y recorrió las tareas de instalación de cañerías que permitirá mejorar la provisión de agua potable en la zona.

"Hemos inaugurado algo que se paralizó en la gestión anterior y que la actual gestión nacional no reimpulsó: la construcción desde cero de una escuela para esta hermosa comunidad. Es casi la escuela número 12 que inauguramos en un año y ocho meses de gobierno, y tenemos más de 14 en construcción en distintos avances de obra”, repasó el mandatario provincial.

El ministro Darío Monteros puso en valor el trabajo en conjunto: “Habilitamos más de 4 kilómetros de iluminación LED entre San Pablo y Lules, recorrimos 700 metros de pavimento nuevo y supervisamos el recambio de más de 3.000 metros de cañerías para resolver la problemática del agua potable. Estas obras son fruto de la articulación entre provincia, municipio y comunas”.