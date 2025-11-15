La Provincia avanza con mejoras en una de las rutas clave

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad, avanza con la obra de repavimentación de la Ruta Provincial 191, entre los municipios de San Pedro y Arrecifes.

La intervención desarrollada a lo largo de 48,8 kilómetros en el tramo entre la Ruta Nacional 9 y la Autopista Ruta Nacional 8, comprende también tareas de reconstrucción de banquinas, mantenimiento de puentes y alcantarillas, colocación de barandas de defensa vehicular, y la construcción de dársenas y refugios paras el transporte público.

“Esta es una obra muy importante para una región que se caracteriza por la actividad industrial y agropecuaria, en la que se genera un alto caudal de tránsito hacia el puerto”, aseguró el administrador de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano.

A la par, la Dirección de Vialidad renovará la iluminación en la zona y se refaccionará el acceso a la localidad de Santa Lucía, en el partido de San Pedro.

“Gracias a la gestión del gobernador Kicillof, seguimos apostando por obras que mejoran la conectividad y potencian el desarrollo de las localidades bonaerenses”, sumó Caggiano.

La importancia de las obras

Las obras de la Ruta Provincial 191 son fundamentales porque conecta las Rutas Nacionales 8 y 9, mejorando la vinculación entre Arrecifes y San Pedro. Además, potenciar la actividad del sector productivo y su conexión con el puerto.