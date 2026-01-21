EN VIVO
Tenis

Alcaraz supera la prueba de Hanfmann y pasa a tercera ronda del Abierto de Australia

21 de enero, 2026 | 03.56

Por Shrivathsa ‍Sridhar

MELBOURNE, 21 ene (Reuters) - Carlos Alcaraz se sobrepuso a un tropiezo inicial ‍en el ⁠Abierto de Australia al derrotar el miércoles al alemán Yannick Hanfmann por 7-6(4), 6-3 y 6-2 y avanzar a la tercera ronda en su intento por conseguir el pleno de los cuatro grandes en Melbourne Park.

Después ‌de una victoria fácil ⁠en la primera ronda ⁠contra Adam Walton, Alcaraz, de 22 años, fue sometido a una prueba ‍más dura con Hanfmann en una Rod Laver Arena ⁠bañada por el sol, ‌pero el español estuvo a la altura del desafío y logró el pase para enfrentarse a Michael Zheng o Corentin Moutet.

Alcaraz ‌subió ‌una marcha para igualar tras ir perdiendo 1-3, pero desaprovechó varias oportunidades para romper de nuevo el potente saque de ​Hanfmann antes de imponerse en el juego decisivo y cerrar un primer set físicamente agotador en 78 minutos.

El ganador de seis grandes no dejó que el segundo set se convirtiera en ‍otro pulso, confiando en su velocidad y precisión para adelantarse y doblar su ventaja en el partido.

Hanfmann parecía desanimado al comienzo del tercer set, ​después de recibir tratamiento médico durante el descanso. Alcaraz, más suelto, no ​tuvo piedad y logró un doble "break" para cerrar la contienda con ⁠su saque.

Con información de Reuters

