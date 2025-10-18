La Provincia avanza con las obras en la Ruta del Cereal

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires avanza con las obras de repavimentación de la Ruta del Cereal.

La intervención que se ejecuta en 47,4 km del tramo que une los municipios de Daireaux, Trenque Lauquen y Guamini, beneficiará directamente al sector agrícola-ganadero del interior bonaerense.

"Por decisión del Gobernador Kicillof de invertir recursos provinciales estamos pavimentando un total de 47,4 km de este corredor estratégico para el sector agropecuario que conecta localidades del interior de esta región y permite bajar los costos de transporte de los fletes y traslado de la producción", señaló el ministro de Infraestrcutra provincial Gabriel Katopodis.

¿Qué obras se están realizando en la Ruta del Cereal?

Durante el recorrido a los trabajos sobre la Ruta del Cereal, el ministro Katopodis, acompañado de los intendentes de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Guaminí, Augusto Nobre Ferreyra; el subadministrador de Vialidad Nacional, Hernán Y Zurieta; y el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; enfatizó que el objetivo de la administración bonaerense es que "la ruta avance a buen ritmo".

“Tenemos el objetivo de que la ruta avance a buen ritmo, que todos los días haya máquinas moviéndose para cumplir con una comunidad que viene empujando esta obra hace muchísimos años”, precisó.

En la actualidad, Vialidad Provincial lleva adelante las obras de pavimentación y repavimentación en el tramo que se extiende sobre en los Caminos Secundarios Provinciales 019-10 y 107-08, entre las localidades de Salazar, en el municipio de Daireaux, y Garré (RN 33), en el distrito de Trenque Lauquen.

La intervención, que actualmente cuenta con un 40%, contemplan el señalamiento horizontal y vertical, la ejecución de banquinas de tierra con un ancho de 3 metros, la construcción de terraplenes en la entrada de los campos para asegurar el acceso a los mismos, como así también en las calles transversales. Por otra parte, en el tramo que incluye la pavimentación, se realizarán los alcantarillados transversales y laterales correspondientes.

La Ruta del Cereal atraviesa una zona estratégica para la producción agrícola y ganadera bonaerense, que abarca 650 mil hectáreas donde se desarrolla el cultivo de soja, girasol, maíz y trigo, y donde se movilizan alrededor de 260 mil cabezas de ganado por año. Además, resulta clave para la actividad tambera y forma parte de la “Cuenca Lechera Oeste”, donde funcionan cerca de 40 establecimientos.