La tendencia en salud capilar de lavar el cabello con jugo de cebolla: los resultados.

En los últimos años, muchas personas empezaron a buscar alternativas más simples y accesibles para mejorar la salud capilar, y en ese camino volvieron a aparecer los remedios naturales. Uno de los que más repercusión generó es el jugo de cebolla, una opción casera que se volvió tendencia por sus posibles efectos contra la caída del pelo.

Existen estudios que analizaron sus resultados en personas con problemas de pérdida de cabello. A partir de esas investigaciones, el jugo de cebolla empezó a ganar lugar como complemento dentro de las rutinas de cuidado capilar, sobre todo entre quienes buscan frenar la caída o estimular el crecimiento sin recurrir a productos caros.

Los beneficios del jugo de cebolla para el cabello

Un ensayo clínico realizado en Estados Unidos evaluó los efectos del jugo de cebolla en personas con alopecia areata, una condición que provoca calvicie parcial o total. Durante el estudio, un grupo aplicó jugo de cebolla en el cuero cabelludo, mientras que otro solo se lavó el cabello con agua. Los resultados mostraron que quienes usaron cebolla registraron crecimiento de nuevo pelo a las dos semanas de iniciado el tratamiento, con una respuesta más marcada en hombres que en mujeres, según la National Library of Medicine.

El jugo de cebolla es perfecto para ayudar al crecimiento del cabello.

El efecto positivo se explica por los componentes naturales de la cebolla. Uno de ellos es el azufre, un mineral que favorece la producción de colágeno, fundamental para el crecimiento y la fortaleza del cabello. El otro es la quercetina, un antioxidante que, en altas concentraciones, ayuda a mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y estimula los folículos capilares.

Además, la cebolla tiene propiedades antibacterianas que pueden ayudar a prevenir la aparición de hongos y bacterias en el cuero cabelludo. Esto resulta clave para evitar problemas frecuentes como la caspa, la picazón o la irritación, que también influyen en la caída del pelo.

Cómo preparar y aplicar el jugo de cebolla en el cabello

Para preparar el jugo de cebolla solo se necesitan una o dos de esta. El primer paso es lavarlas y pelarlas. Luego, se cortan en trozos medianos y se licúan hasta obtener un puré. Una vez listo, se separa el líquido de los restos sólidos y el jugo ya puede usarse.

La aplicación se hace directamente sobre el cuero cabelludo, con un suave masaje para facilitar la absorción. Se recomienda dejar actuar entre 20 y 30 minutos y luego enjuagar bien con agua y shampoo. Este procedimiento puede repetirse una o dos veces por semana.