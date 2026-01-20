Como Pinterest pero en casa: cómo recrear de forma sencilla el indie style, la nueva tendencia en la moda.

Lo que empezó como una estética de nicho en TikTok terminó convirtiéndose en una de las tendencias más visibles del último tiempo. El indie style recupera una forma de vestirse despreocupada, algo nostálgica y profundamente personal, donde no hay reglas estrictas ni combinaciones “correctas”. La clave está en mezclar prendas cómodas, referencias noventeras y un aire artístico que parece armado sin esfuerzo, aunque nada sea casual.

Lejos de los looks pulidos y estructurados, esta tendencia apuesta por siluetas relajadas, capas superpuestas y texturas que conviven sin pedir permiso. Camisas oversize, remeras con estampas vintage, jeans rectos o gastados y sweaters livianos son parte del ADN indie, una estética que dialoga con la música alternativa, el cine independiente y una forma de consumo más consciente de la moda.

Cómo recrear el Indie Style sin gastar de más

Armar un outfit indie no implica copiar un uniforme, sino jugar con lo que ya tenés. El punto de partida suele ser una prenda cómoda y neutra (un jean clásico, una falda midi o un pantalón de algodón) y, a partir de ahí, sumar capas que aporten carácter. Una camisa abierta sobre una remera básica, un cardigan liviano o una campera de jean gastada funcionan como aliados clave.

Los estampados tienen un rol importante, pero siempre desde un lugar sutil: rayas finas, cuadros pequeños o gráficos retro. En cuanto al calzado, las zapatillas simples, los mocasines o las ballerinas completan el look sin robar protagonismo. El objetivo no es llamar la atención, sino transmitir autenticidad.

Como Pinterest pero en casa: cómo recrear de forma sencilla el indie style, la nueva tendencia en la moda.

Accesorios, los detalles que definen la estética

En el indie style, los accesorios no saturan: acompañan. Bolsos de tela, tote bags con ilustraciones, collares finos, anillos simples y anteojos de marco delgado refuerzan esa idea de espontaneidad. El maquillaje, si aparece, es mínimo: piel natural, labios suaves y cejas apenas peinadas. El pelo, mejor si no luce “perfecto”.

Más que una moda pasajera, el indie style conecta con una forma de vestirse sin presiones, donde cada look refleja algo personal. Tal vez por eso encontró terreno fértil en las redes: en tiempos de sobreproducción estética, vestirse simple también puede ser una declaración.