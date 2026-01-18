Seguro la tenés guardada: cómo combinar la track jacket, la campera retro que volvió a ser tendencia.

La moda volvió a mirar al pasado para encontrar una de las prendas más versátiles del momento. Las track jackets, esas camperas deportivas livianas asociadas durante años al entrenamiento o al look noventoso, regresaron con fuerza y se consolidaron como una de las tendencias más visibles del street style urbano.

Lejos de quedar relegadas al gimnasio, hoy se usan en clave fashion: combinadas con prendas sastreras, denim o incluso faldas, estas camperas se reinventan como un comodín que cruza lo deportivo con lo cotidiano.

Estas camperas tienen una gran funcionalidad. Son ideales para medias estaciones, fáciles de llevar y perfectas para sumar un abrigo sin tener un outfit vistoso o sobrecargado. Por eso, se convirtieron en una opción frecuente tanto para el día como para la noche, dependiendo de cómo se estilicen.

Qué es una track jacket y por qué está de moda otra vez

La track jacket es una campera de inspiración deportiva, generalmente confeccionada en telas livianas, con cierre frontal, cuello alto y líneas laterales que remiten al universo atlético. Su regreso no es casual: forma parte del auge del athleisure, una corriente que mezcla comodidad y estilo sin sacrificar ninguno de los dos.

Además, la nostalgia por los años 90 y 2000 sigue marcando la agenda de la moda, y esta prenda encaja perfecto en ese revival estético.

Cómo usar track jackets en looks actuales

Una de las razones por las que esta campera se volvió furor es su capacidad de adaptación. Para un look relajado, se lleva con jeans rectos, remeras básicas y zapatillas. En versiones más audaces, aparece sobre vestidos, con pantalones de vestir o incluso combinada con botas, rompiendo la lógica deportiva original.

Las versiones oversized conviven con modelos más ajustados, mientras que los colores clásicos (negro, azul, verde) se alternan con tonos vibrantes o combinaciones retro que aportan protagonismo.