La vuelta de los clásicos: qué es el estilo Estocolmo y cómo recrearlo sin gastar de más

La vuelta de los clásicos: qué es estilo Estocolmo y cómo recrearlo sin gastar de más.

En un universo de modas cada vez más aceleradas, el Stockholm style aparece como una respuesta clara y elegante al exceso. Lejos de los looks recargados y las combinaciones estridentes, esta tendencia nacida en el norte de Europa propone una forma de vestirse simple, funcional y sofisticada, que hoy arrasa en redes sociales como Instagram y TikTok.

El Stockholm style, o estilo de Estocolmo, se inspira en la manera de vestir cotidiana de las mujeres suecas, marcada por el minimalismo, la calidad de las prendas y una estética relajada pero cuidada. No se trata de llamar la atención, sino de transmitir seguridad, comodidad y buen gusto a través de elecciones simples.

La clave está en armar looks que parecen sin esfuerzo, pero que están pensados al detalle: prendas bien cortadas, colores neutros, capas livianas y siluetas que acompañan el cuerpo sin ajustarlo de más.

Las claves estéticas del estilo de Estocolmo

Uno de los rasgos más reconocibles del Stockholm style es la paleta cromática. Predominan el blanco, negro, gris, beige, marrón y azul marino. Los colores vibrantes casi no aparecen, y cuando lo hacen, se integran de forma sutil.

Las prendas básicas son el corazón del look: pantalones sastreros, jeans rectos, sweaters amplios, camisas blancas, blazers estructurados y tapados largos. Todo parece sencillo, pero nada está librado al azar. Otro punto fundamental es la calidad por sobre la cantidad. El estilo escandinavo prioriza telas nobles, buena confección y prendas duraderas, en línea con una mirada más consciente y sustentable de la moda.

Por qué el Stockholm style se volvió viral

El auge de esta tendencia no es casual. En un contexto donde el consumo rápido empieza a generar rechazo, el Stockholm style conecta con una necesidad de bajar el ritmo y volver a lo esencial. Además, es un estilo fácilmente adaptable a distintos cuerpos, edades y rutinas.

En redes sociales, muchas influencers adoptaron esta estética porque funciona tanto para el día a día como para situaciones más formales, sin perder identidad. El resultado: looks atemporales que no dependen de modas pasajeras.

Cómo adoptar el Stockholm style sin cambiar todo el placard

Para sumarse a esta tendencia no hace falta renovar el guardarropa por completo. El primer paso es observar qué prendas básicas ya están disponibles y combinarlas de forma más limpia. Menos accesorios, menos estampas y más foco en el corte y la caída de la ropa.

Un buen tapado, un sweater neutro, un pantalón bien entallado y un par de zapatos clásicos pueden ser suficientes para construir un look Stockholm sin esfuerzo. Más que una moda, el Stockholm style propone una forma de vestir que prioriza la identidad personal, la comodidad y la elegancia silenciosa. Y quizás por eso, llegó para quedarse.