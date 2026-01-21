Un muerto y cuatro heridos graves tras el descarrilamiento de un tren cerca de Barcelona

Una ambulancia llega al lugar donde descarriló un tren de cercanías después de que un muro de contención cayera sobre la vía debido a las fuertes lluvias, suceso en el que murió el maquinista y varias personas resultaron heridas en Gelida, España

‍Un tren de cercanías descarriló el martes después de que un ‍muro de contención ⁠cayera sobre la vía debido a las fuertes lluvias cerca de la ciudad española de Barcelona.

Según informó un representante del cuerpo de bomberos, en el siniestro murió el maquinista y hubo cuatro pasajeros heridos de gravedad..

El accidente se produjo solo ‌dos días después de una ⁠colisión entre dos trenes ⁠de alta velocidad cerca de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba, matara a ‍42 personas en el sur de España.

Claudi Gallardo, inspector del ⁠cuerpo regional de bomberos ‌de Cataluña, dijo en declaraciones televisadas desde el lugar del accidente que 37 personas habían resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad, y que ‌el ‌conductor había muerto. Todos los pasajeros fueron evacuados del tren.

Veinte ambulancias y 38 unidades de bomberos acudieron al lugar del accidente, en ​Gelida, a las afueras de Barcelona, según informaron los servicios de emergencia.

El descarrilamiento del tren de cercanías se produjo en una zona afectada desde hace tiempo por unos servicios ferroviarios insuficientemente financiados y frecuentes incidentes.

En ‍otro incidente ocurrido el martes por la noche, el tráfico entre Blanes y Maçanet-Massanes, al sur de la ciudad de Girona —también parte de la red de trenes ​de cercanías de Barcelona—, quedó interrumpido "por la salida de un eje de un tren", ​según informó el operador ferroviario español Adif en un comunicado de X.

(Información ⁠de Joan Faus y Sérgio Gonçalves; edición de Aislinn Laing y Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)