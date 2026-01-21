La delegación celebró con la bandera argentina al recibir la copa en el escenario.

El último martes finalizó en Rimini, Italia, la Gelato World Cup 2026, un evento que reunió a 12 selecciones de todo el mundo para competir por el título del mejor helado artesanal. Argentina se destacó al obtener el tercer puesto, detrás de Francia y Singapur, que sorprendió al quedarse con el oro tras 11 ediciones dominadas por países europeos.

Durante la ceremonia de premiación, el silencio invadió la sala hasta que se mencionó a nuestro país. La delegación argentina celebró con entusiasmo, levantando la bandera albiceleste y acercándose al escenario para recibir la copa que reconoció su esfuerzo y talento. Esta mejora respecto al cuarto puesto conseguido en la edición anterior reflejó la consolidación de sus técnicas y productos.

La competencia, que formó parte de la feria SIGEP, comenzó el viernes 16 y se extendió hasta el martes 20 de enero. Además de Argentina, participaron países como Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur. La delegación nacional estuvo integrada por el capitán Eduardo Zacaría y los heladeros Diego Colaneri, Diego Calculli y Sergio Mercado.

En diálogo desde Italia con La Nación, Maximiliano Maccarrone, maestro heladero y presidente de la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina (AFADHYA), que también fue presidente del jurado, expresó su satisfacción por el resultado: “Estamos muy contentos. Si bien esperábamos un poquito más, el tercer puesto fue un gran logro. Fue una competencia de mucho nivel. Fueron jornadas intensas de trabajo y de innovación. Espectacular”.

Sobre la diferencia con el primer puesto, Maccarrone explicó: “Los equipos de Asia vienen creciendo mucho. De 15.000 puntos que tuvo el ganador, nosotros estuvimos a una diferencia de solo 300 puntos”. Resaltó además la evolución que representa Singapur, un país que apuesta fuerte a la cultura gastronómica internacional y que, según él, marca un camino a seguir para posicionar el helado artesanal argentino al nivel de otros productos reconocidos mundialmente como la carne y el vino.

“Con este premio ya nos ven de distinta manera, estamos cada vez más cerca, las performances son cada vez mejores. Eso se va a ver luego reflejado con las recetas del equipo argentino en las heladerías de todo el país”, anticipó Maccarrone, confiado en el crecimiento del sector.

Además, destacó la presencia de argentinos que apoyaron al equipo durante la competencia, muchos de ellos heladeros con locales en diferentes partes del mundo. “Nos enorgullece que haya personas que tienen heladerías argentinas en el mundo. La cultura del helado argentino está presente, es decir, ‘este helado es argentino’; eso no es menor”, afirmó con orgullo.

Por su parte, Eduardo Zacaría, capitán del equipo, resaltó el esfuerzo y la dedicación que implicó la preparación: “Es un orgullo liderar este gran equipo de profesionales que logró dejar al helado artesanal argentino en lo más alto del mundo. Tuvimos un año de ardua preparación e intenso trabajo que ayudó al descubrimiento y desarrollo del tema, los sabores y la combinación de ingredientes”.

Finalmente, Zacaría aseguró que la historia recién comienza: “La Argentina ya está escribiendo historia; esperamos continuar superándonos para las competencias del futuro”. Así, el tercer puesto en la Gelato World Cup 2026 no solo es un reconocimiento, sino también un impulso para seguir creciendo en el arte del helado artesanal.

Las recetas de los heladeros argentinos

Argentina presentó siete elaboraciones y una escultura de chocolate bajo la temática “Jardín de mariposas”, una maqueta que fue muy valorada por los detalles que evocaban la naturaleza, y que conquistó al jurado por su creatividad y precisión.

El equipo presentó siete helados y una escultura de chocolate con temática natural.