El último martes finalizó en Rimini, Italia, la Gelato World Cup 2026, un evento que reunió a 12 selecciones de todo el mundo para competir por el título del mejor helado artesanal. Argentina se destacó al obtener el tercer puesto, detrás de Francia y Singapur, que sorprendió al quedarse con el oro tras 11 ediciones dominadas por países europeos.
Durante la ceremonia de premiación, el silencio invadió la sala hasta que se mencionó a nuestro país. La delegación argentina celebró con entusiasmo, levantando la bandera albiceleste y acercándose al escenario para recibir la copa que reconoció su esfuerzo y talento. Esta mejora respecto al cuarto puesto conseguido en la edición anterior reflejó la consolidación de sus técnicas y productos.
La competencia, que formó parte de la feria SIGEP, comenzó el viernes 16 y se extendió hasta el martes 20 de enero. Además de Argentina, participaron países como Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur. La delegación nacional estuvo integrada por el capitán Eduardo Zacaría y los heladeros Diego Colaneri, Diego Calculli y Sergio Mercado.
En diálogo desde Italia con La Nación, Maximiliano Maccarrone, maestro heladero y presidente de la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina (AFADHYA), que también fue presidente del jurado, expresó su satisfacción por el resultado: “Estamos muy contentos. Si bien esperábamos un poquito más, el tercer puesto fue un gran logro. Fue una competencia de mucho nivel. Fueron jornadas intensas de trabajo y de innovación. Espectacular”.
Sobre la diferencia con el primer puesto, Maccarrone explicó: “Los equipos de Asia vienen creciendo mucho. De 15.000 puntos que tuvo el ganador, nosotros estuvimos a una diferencia de solo 300 puntos”. Resaltó además la evolución que representa Singapur, un país que apuesta fuerte a la cultura gastronómica internacional y que, según él, marca un camino a seguir para posicionar el helado artesanal argentino al nivel de otros productos reconocidos mundialmente como la carne y el vino.
“Con este premio ya nos ven de distinta manera, estamos cada vez más cerca, las performances son cada vez mejores. Eso se va a ver luego reflejado con las recetas del equipo argentino en las heladerías de todo el país”, anticipó Maccarrone, confiado en el crecimiento del sector.
Además, destacó la presencia de argentinos que apoyaron al equipo durante la competencia, muchos de ellos heladeros con locales en diferentes partes del mundo. “Nos enorgullece que haya personas que tienen heladerías argentinas en el mundo. La cultura del helado argentino está presente, es decir, ‘este helado es argentino’; eso no es menor”, afirmó con orgullo.
Por su parte, Eduardo Zacaría, capitán del equipo, resaltó el esfuerzo y la dedicación que implicó la preparación: “Es un orgullo liderar este gran equipo de profesionales que logró dejar al helado artesanal argentino en lo más alto del mundo. Tuvimos un año de ardua preparación e intenso trabajo que ayudó al descubrimiento y desarrollo del tema, los sabores y la combinación de ingredientes”.
Finalmente, Zacaría aseguró que la historia recién comienza: “La Argentina ya está escribiendo historia; esperamos continuar superándonos para las competencias del futuro”. Así, el tercer puesto en la Gelato World Cup 2026 no solo es un reconocimiento, sino también un impulso para seguir creciendo en el arte del helado artesanal.
Las recetas de los heladeros argentinos
Argentina presentó siete elaboraciones y una escultura de chocolate bajo la temática “Jardín de mariposas”, una maqueta que fue muy valorada por los detalles que evocaban la naturaleza, y que conquistó al jurado por su creatividad y precisión.
- Caja misteriosa: Crearon un delicioso sorbete de frambuesa y romero que despertó gran interés por la intensidad de su sabor, color y textura.
- Vassoio Tronquetto: Unz preparación de forma cilíndrica que lució en su capa externa una base de bizcocho de chocolate, con base crocante con cobertura de helado marrón glacé, junto con un decorado de gelatina de marrón glacé y castañas en almíbar. En su interior, una segunda capa de bizcocho de chocolate, helado de gianduia latte y un corazón de helado de sabayón y gelatina de frambuesa.
- Paletas heladas: La primera tuvo corazón de mermelada de frutilla, junto con helado de crema agrumanta y helado de pistacho en su interior; con cobertura de chocolate inspiración frambuesa y un decorado de glaseado de hibiscus y frambuesa, gelatina de coco y lima y Tuille negra. La segunda se hizo con corazón de salsa de caramelo junto con helado de maní tostado y helado de chocolate con leche en su interior; con cobertura de glaseado de mango maracuyá, y decorado con gelatina de mango maracuyá, baño de chocolate blanco y maracuyá y Tuille.
- Copa helada: En la parte superior añadieron un sorbet de vainilla e ylang ylang (esencia aromática del perfume Coco Channel) con un centro de gelatina de frambuesa, gelatina de maracuyá y salsa de frambuesa.
- Torta helada: Una base de bizcocho de lima con crocante de lima pistacho; una primera capa externa de semifrío de cítricos y cedrón, decorada por fuera con gelatina de frambuesa, gelatina de maracuyá, gelatina de pistacho y gelatina de vigna e hibiscus. En su interior, una capa de bizcocho de lima, seguida de otra capa de helado de yogurt de vainilla en su centro; y una mariposa compuesta por sorbet de vigna frambuesa y yuzu, gelatina de maracuyá, gelatina de pistacho y gelatina de casis.
- Mignones: Un mignón de chocolate blanco, uno de chocolate con leche y un tercero con dulce de leche.
- Helado salado: Consistió en una tartaleta de queso con chutney de tomate, espuma de bagna cauda, hoja de alcaparras, polvo de ají y lima; sorbete de tomate con masa brioche de albahaca; pan de especias con flan de ave, glaseado de demiglace y paté de pollo; y una farsa de pescado con gel de lima, beurre blanc de verjus y tuille de parmesano.